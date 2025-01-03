DAÜ ile Yalın Tan & Partners Arasında İş Birliği Protokolü

DAÜ İLE YALIN TAN & PARTNERS ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR PROTOKOL İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve ulusal ve uluslararası alanda iç mimari tasarım ve inşaat hizmetleri sunan Yalın Tan İç Mimarlık Tasarım Uygulama Ltd. Şti. / Yalın Tan & Partners arasında, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmalarında iş birliği yapılmasına dair protokol imzalandı.

Protokol kapsamında taraflar, iç mimarlık ve tasarım alanında araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek ve iş birliğini geliştirmek amacıyla bir dizi ortak proje hayata geçirecektir. Protokolde açık inovasyon toplantıları, öğrenci staj programları, laboratuvar olanaklarının paylaşımı, teknik geziler, yayın abonelikleri ve çeşitli etkinlikler gibi iş birliğine yönelik faaliyetler yer almaktadır.

Üç yıllık süreyle geçerli olacak bu protokol, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün sektörle olan bağlarını güçlendirme ve öğrenciler için profesyonel dünyaya yönelik fırsatlar yaratma misyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. DAÜ İç Mimarlık Bölümü, bu tür iş birlikleriyle sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam etmektedir.

Yalın Tan & Partners

Yalın Tan & Partners, bugüne kadar İç Tasarım Yılın En İyileri Ödülleri Onur Ödülü, IF İletişim Tasarımı Ödülleri, MOBSAD En İyi Mekân Ödülleri, İstinye Park Mağaza Tasarımı Ödülü gibi birçok prestijli ödül kazanmış ve Alman Tasarım Ödülleri’ne aday gösterilmiştir. “LEED” sertifikasına da sahip olan firma, perakende, ofis ve konut projeleri başta olmak üzere birçok yerel ve uluslararası marka, kurum ve kişiye hizmet vermektedir.