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DAÜ, İletişim Eğitiminin Geleceğini İLDEK’te Masaya Yatırdı

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DAÜ İletişim Fakültesi, Çanakkale’de düzenlenen 33. İLDEK Toplantısı’nda iletişim eğitimi, yapay zekâ ve yeni müfredat modelleri üzerine önemli katkılar sundu.
DAÜ, İletişim Eğitiminin Geleceğini İLDEK’te Masaya Yatırdı

 

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 33. İLDEK TOPLANTISI’NA KATILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, iletişim bilimleri alanında fakülteler arası iş birliğini güçlendirmek ve güncel akademik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen 33. Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı’na katıldı.

 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İLDEK toplantısı bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğe Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin İletişim Fakültesi dekanları ve dekan yardımcıları katıldı. Toplantıya katılan isimler arasında, iletişim bilimleri alanında öncü çalışmalarıyla tanınan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz de yer aldı. Prof. Dr. Aziz, toplantı süresince iletişim eğitiminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, akademik camiada bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sundu.

 

İletişim Eğitimi ve Yapay Zekâ Değerlendirildi

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy da toplantıya katılarak hem fakülteler arası iş birliğini geliştirmek adına temaslarda bulundu, hem de iletişim alanındaki güncel gelişmeleri yerinde takip etti. Program kapsamında; iletişim fakültelerinin yapısal ve akademik gelişimi, akreditasyon süreçleri, yapay zekâ ve telif hakları, bilim iletişimi ile yeni eğitim modelleri gibi konulara odaklanan çeşitli panel ve çalıştaylar gerçekleştirildi. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy 33. Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, iletişim alanındaki bilimsel etkinliklerin eğitim ve müfredat gelişimine olan katkısına dikkat çekti. Özellikle yapay zekâ konusunda iletişim fakültelerinin eğitim ve müfredat geliştirme başta olmak üzere dikkatli bir yol izlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, ilerleyen günlerde yapay zekâ üzerine fakülte olarak daha fazla bilimsel organizasyon yapacaklarını da kaydetti.

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