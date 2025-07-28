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DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2024 yılı ShanghaiRanking Global Akademik Alan Sıralaması’na girdi

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DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2024 yılı ShanghaiRanking Global Akademik Alan Sıralaması’na girdi
DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2024 yılı ShanghaiRanking Global Akademik Alan Sıralaması’na girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2024 yılı ShanghaiRanking Global Akademik Alan Sıralaması’na girdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Mühendislik Fakültesi’ne bağlı ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyonuna sahip İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce lisans programı, 2024 yılı ShanghaiRanking Global Akademik Alan Sıralaması’nda, İnşaat Mühendisliği alanında Kuzey Kıbrıs’tan listeye giren tek üniversite oldu.

 

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