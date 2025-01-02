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DAÜ İnşaat Mühendisliği’nde Geleneksel Makarna Bina Yarışması ve Sertifika Töreni

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen Geleneksel Makarna Bina Modeli Yarışması’nda öğrenciler tasarım yeteneklerini sergilerken, başarıyla tamamlanan akademik yılın ardından Yüksek Şeref ve Şeref belgeleri sahiplerine takdim edildi.
DAÜ İnşaat Mühendisliği’nde Geleneksel Makarna Bina Yarışması ve Sertifika Töreni

 

DAÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE GELENEKSEL MAKARNA BİNA MODELİ YARIŞMASI VE SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Introduction to Civil Engineering (CIVL100) ve İnşaat Mühendisliği’ne Giriş (INSA100) dersleri kapsamında, Geleneksel Makarna Bina Modeli Yarışması’nı gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika töreni düzenlenerek Yüksek Şeref ve Şeref belgeleri takdim edildi.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İskele Bölgesi İmar Planlaması Revizyon Projesi’nde Şehir Bölge Planlama Dairesi ile iş birliği yapılarak koordinatörlük görevi üstlenen DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Çelik ve DAÜ Araştırma Görevlisi Efecan Ünal ile projeye katkı sağlayan tüm öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, İnşaat Mühendisliği öğrencilerini gösterdikleri gayret ve başarıları için tebrik etti. İnşaat mühendisliğinin insanlık tarihindeki önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, bu mesleğin uygarlıkların şekillenmesinde büyük bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, başarılı olabilmek için ısrarlı çaba, kararlılık ve çok çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

 

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eriş Uygar ise öğrenci aktivitelerinin önemini vurgularken, bina modeli yarışmasının tasarıma atılan ilk adım olduğunu belirtti. Uygar, bu yarışmanın yük transferi, yapı elemanları ve bağlantıların deneysel yöntemle öğrenildiği bir etkinlik olarak öğrencilerin gerçek projelerde karşılaşacakları temel parametreleri deneyimlemelerine olanak sağladığını ifade etti.

 

Başarılı Projeler Belirlendi

Makarna bina modeli yarışmasında, yapılan statik düşey yüklemelerde yalnızca 250 gram makarna kullanarak 26 kilogramdan fazla yük taşıyan uzay makas sistemi ile birleştirilen bina modeli birinci oldu. Yarışma, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mahmood Hosseini, Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, Doç. Dr. Giray Özay ve Yrd. Doç. Dr. Umut Yıldırım’dan oluşan komite tarafından değerlendirildi. Yarışmada ilk üç dereceyi kazanan öğrencilere Baygül Kafe sponsorluğunda hediye çeki takdim edildi.

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