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DAÜ, ISO Denetimlerini Başarıyla Tamamladı

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DAÜ, ISO 9001:2015, ISO 10002:2018 ve ISO 45001:2018 denetim süreçlerini başarıyla tamamladı.
DAÜ, ISO Denetimlerini Başarıyla Tamamladı

DAÜ ISO 9001:2015, ISO 10002:2018 VE ISO 45001:2018 DENETİMLERİ TAMAMLANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü tarafından (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO:45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında belgelendirilmek üzere geçtiği denetimleri tamamladı.

 

Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, yenileme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler 13 – 17 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Denetimler, 17 Ocak 2025 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona erdi.

 

Kapanış toplantısına DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve TSE Denetim Ekibi Üyeleri Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, Tolga Öztekin, Miraç Öztok, Melek Selcen Öksüz Çelebi ile DAÜ Kalite Birim Temsilcileri katıldı.

 

“Kalite Süreci, Daimî Gelişim Gerektiren Bir Çalışma”

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, denetim süreci boyunca yapılan gözlemler sonucunda gerekli notların alındığını ve geliştirilmesi gereken noktaların ivedilikle ele alınacağını belirterek, kalite sürecinin daimî gelişim gerektiren bir çalışma olduğunu vurguladı.

 

TSE Denetim Ekibi Görüşlerini Aktardı

TSE denetim ekibi, denetleme sürecinde toplanan verilerin doğru ve sağlıklı bir sistemle değerlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, verilerin çalışanlara aktarılmasının da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Akredite olmuş bölümlerin diğer birimlere katkı sağlamada önemli bir rol üstlendiği ifade eden TSE Denetim Ekibi, üretim ve hizmet süreçlerinin öncesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının temel önceliklerden biri olduğu belirtti. TSE Denetim Ekibi, denetimlerin kurumsal gelişim açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, bu süreçte tüm paydaşların katkısının değerli olduğunu ifade etti.

 

Konuşmaların ardından, denetim sürecinde emeği geçen herkese ve tüm Kalite Birim Temsilcileri’ne özverili çalışmaları için teşekkürlerini sunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, başarılı bir denetim haftası geçirildiğini ve önümüzdeki günlerde denetimlerle ilgili raporun DAÜ ile paylaşılacağını kaydetti.

 

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