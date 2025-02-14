DAÜ-KAEM, 9. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı’na Ev Sahipliği Yapacak

3-4 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek konferans, akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri bir araya getirerek toplumsal cinsiyet konularındaki güncel gelişmeleri ele alacak. Bildiri gönderimi için son tarih 16 Şubat 2025.

DAÜ KAEM 9. ULUSLARARASI TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI KONFERANSI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) tarafından organize edilen 9. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda (KÜKOM) düzenleniyor. Konferans, akademisyenleri, araştırmacıları, aktivistleri ve öğrencileri bir araya getirerek, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konularındaki güncel eğilimler ve gelecekteki zorluklar hakkında katkılar sunmayı amaçlıyor.

Konferans, Çeşitli Konularda Bildiriler Kabul Ediyor

Konferans, cinsiyetin tarihsel gelişimi, feminizm teorileri, toplumsal kimlik teorileri, erkeklik çalışmaları ve cinsiyetin güç ve politika ile ilişkisi gibi çeşitli konularda bildiriler kabul ediyor. Konferansta, COVID sonrası artan otoriter yönetime karşı cinsiyet eşitliğinin korunması, LGBTI+ hakları, hukuki mücadeleler, edebiyat, sinema ve sanatta cinsiyet temsilleri, ırk, sınıf, etnik köken, cinsellik ve engellilik gibi faktörlerin cinsiyetle etkileşimi gibi alanlarda da sunumlar yapılacaktır. Ayrıca, gelecekteki toplumsal direniş, aktivizm ve cinsiyet temelli şiddetle mücadele üzerine oturumlar düzenlenecek ve trans bireyler için sağlık hizmetlerine erişim gibi önemli sağlık konuları ele alınacaktır.

DAÜ-KAEM ve Woman 2000 Dergisi’nin Katkıları Anılacak

Etkinlik kapsamında DAÜ-KAEM ile Woman 2000 dergisinin topluma ve akademiye katkıları anılacak ve takdir edilecektir. Bu etkinlik, geniş bir katılımcı kitlesi için önemli bir buluşma fırsatı sunacaktır.

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih: 16 Şubat 2025

Konferansa bildiri göndermek isteyenler, özetlerini 16 Şubat 2025 tarihine kadar gönderebilecek. Konferansla ilgili detaylı bilgilere tracinggender2025@emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kadın/Woman 2000 Dergisi

Kadın/Woman 2000 Dergisi, DAÜ-KAEM’in yayın organı olup, merkezin amaçları doğrultusunda kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında farklı disiplinlerden ve disiplinler arası çalışmalara yer veren bilimsel, hakemli ve iki dilli (Türkçe ve İngilizce) bir dergidir.