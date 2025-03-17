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DAÜ KENT-AG’DEN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİK

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Kadın, Sanat ve Kamusal Alan Üzerine Söyleşi ve Kitap Tanıtımı Gerçekleştirildi
DAÜ KENT-AG’DEN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİK

DAÜ KENTSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ’NDEN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iş birliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir söyleşi ve kitap tanıtımı etkinliği düzenledi. DAÜ-SEN Local’de gerçekleşen etkinliğe DAÜ öğrencileri ve akademik personel yoğun ilgi gösterdi.

 

Etkinlik kapsamında Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) temsilcileri Melis Güvensoy Okalpler ve Agita Beržanskaitė, “Kendimize Ait Bir Alan: Kesişimsel Kamusal Alanlarda Toplumsal Cinsiyet ve Anıtlar Üzerine Bir El Kitabı” adlı eserin tanıtımını gerçekleştirdi. Söyleşide kamusal alanda kadın ve sanat ilişkisi ele alınırken, katılımcılar konuyla ilgili görüş ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

 

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, toplumsal cinsiyet, anıtlar ve kamusal alan kavramları üzerine verimli bir tartışma ortamı yaratıldı. Katılımcılar, kadınların kamusal alandaki temsiliyeti ve sanatla olan ilişkisini farklı perspektiflerden değerlendirme fırsatı buldu.

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