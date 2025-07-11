DAÜ, Lisansüstü Mezunlarını Törenle Uğurladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’ni 8 Temmuz 2025 Salı akşamı Venedik Sarayı’nda gerçekleştirdi. Törende 203 yüksek lisans ve 57 doktora mezunu diplomalarını aldı.

Törene KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kıbrıs’taki üniversitelerin rektörleri, YÖDAK temsilcileri, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Tören, mezunların müzik ve alkışlarla alana girişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Genç Yetenekler Production Quartet tarafından müzik dinletisi sunuldu. Mezunlar adına Fulya Taş Fidan ve Ochanya Ajii konuşma yaptı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, 13 ülkeden 57 doktora ve 22 ülkeden 203 yüksek lisans mezunu verdiklerini belirterek, “Mezunlarımız, bilimin ışığını geleceğe taşıyacak bilim elçileridir” dedi. DAÜ’nün 46 yıllık geçmişiyle dünyanın dört bir yanından 104 ülkeden yaklaşık 16 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, “Sizler sadece bir diploma değil, aynı zamanda kendinize ve yeteneklerinize olan inancınızı da güçlendirdiniz. Karşınıza çıkan fırsatları cesaretle değerlendirin” ifadelerini kullandı.

Tören, tez danışmanlarına plaket, mezunlara diplomaların verilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi