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DAÜ Mezunları Gazimağusa’ya Geleneksel Yürüyüşle Veda Etti

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DAÜ 2024-2025 Bahar Dönemi mezunları, cübbeleri ve meşalelerle Gazimağusa sokaklarında yürüyerek kente veda etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, mezunları “Başardınız arkadaşlar!” sözleriyle kutladı.
DAÜ Mezunları Gazimağusa’ya Geleneksel Yürüyüşle Veda Etti

DAÜ MEZUNLARI GELENEKSEL MEZUNİYET YÜRÜYÜŞÜ İLE KENTE VEDA ETTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü, saat 20:00’de, geleneksel Mezuniyet Yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda etti. Mezunlar, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp Gazimağusa Kaleiçi’ne kadar cübbeleri ile meşaleler eşliğinde yürüdü.

 

Yürüyüşte mezunlara, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra öğretim üyeleri, yönetsel personel ve mezun aileleri eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren yürüyüş sırasında Namık Kemal Meydanı’na ulaşan mezunları, Othello Folklor Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği gösteri karşıladı. Yürüyüş esnasında zeytin dalı yakılarak, öğrencilere sembolik anlam taşıyan mavi boncuklar dağıtıldı.

 

“Başardınız Arkadaşlar, Sizler Artık Bir Mezunsunuz!”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç konuşmasına “Başardınız arkadaşlar, sizler artık bir mezunsunuz!” diyerek başladı. “Bu yolculuğun sonunun başarıya varacağını herkes biliyordu.” diyen Prof. Dr. Kılıç, “Zordu, sabahlara kadar çalıştınız, son dakika projeleri teslim ettiniz ama günün sonunda başardınız ve bugün artık birer DAÜ mezunusunuz.” sözleriyle tüm mezunları gönülden tebrik etti. DAÜ’de yükseköğrenim görmenin, aynı zamanda Gazimağusa gibi tarihi bir kentte bulunmak anlamına geldiğini dile getiren Prof. Dr. Kılıç, burada biriktirilen anıların hayat deneyimlerine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Üniversitenin gerçek hedeflerine ulaşabilmesi için ortak bir bilinç ve gayret gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, bu süreçte üniversitenin yer aldığı kentin de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, mezunların elde ettiği bu başarıların hem aileleri hem de üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Gelecekte DAÜ mezunlarının farklı coğrafyalarda üniversitenin adını gururla temsil edeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Kılıç, birçok tarihi olaya tanıklık etmiş olan Namık Kemal Meydanı’nın bu kez DAÜ mezunlarının başarılarına tanıklık ettiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

 

Konuşmaların ardından coşkulu kalabalık, Ahmet Ced ve orkestrasının seslendirdiği parçalar eşliğinde mezuniyet kutlamalarına devam etti.

 

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