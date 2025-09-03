DAÜ mezunu Apple'da yazılım mühendisi olarak görev aldı

  • BIST 10690.85
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyaya açılan mezunları ile gurur duymaya devam ediyor.
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Lisans Programı 2021 yılı mezunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Deniz Denizer dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’da Ağustos 2023 – Temmuz 2025 yılları arasında yazılım mühendisi olarak görev yaptı.

Denizer, Apple’ın İrlanda’daki merkezinde, global ölçekte tüm üretim bantlarının kontrol edildiği ve üretim ekiplerinin kullandığı yazılım sisteminin geliştirilmesinde çalışarak ekibe yeni özellikler kazandırdı.

Kendi deneyimlerini paylaşan Denizer duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bana gidip de Apple’da çalışacaksın deseler inanmazdım. Mezun olduktan birkaç sene sonra hiçbir beklentim olmadan Apple’a başvuru yaptım ve kabul edildim. DAÜ’de aldığım farklı dersler ve çok kaliteli hocalarla çalışmak bana geniş bir bakış açısı kazandırdı. Babam her zaman ‘üniversite sana bir pencere açar’ derdi. Ben de DAÜ’nün bana o pencereden bakmayı öğrettiğini düşünüyorum. İyi ki DAÜ’lü oldum, iyi ki DAÜ’den mezun oldum.”

Hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Denizer, “DAÜ’de aldığım eğitim ve Apple’da edindiğim deneyimin ardından şu an serbest olarak yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanında çalışıyorum. Aynı zamanda BloodLink adlı sosyal fayda odaklı bir platform üzerinde çalışıyorum. Yakın gelecekte global ölçekli bir firmada kendimi yeni zorluklarla sınamak ve geliştirmek istiyorum” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç DAÜ mezunlarının uluslararası platformlarda elde ettiği başarılardan duyduğu gururu dile getirerek “Doğu Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca kaliteli bir akademik eğitim değil, aynı zamanda vizyon kazandıran bir öğrenim ortamı sunmaktadır. Mezunlarımızın dünyanın önde gelen kurumlarında önemli görevler üstlenmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. DAÜ, geleceğin liderlerini yetiştirme misyonuna kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

 

