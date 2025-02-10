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DAÜ MEZUNU DR. CÜNEYD FIRAT’TAN ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ

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CTech’te Üst Düzey Yöneticilik Yapıyor, Savunma ve İletişim Teknolojilerine Yön Veriyor
DAÜ MEZUNU DR. CÜNEYD FIRAT’TAN ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ

DAÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU CÜNEYD FIRAT’IN ÖRNEK ALINACAK BAŞARI HİKAYESİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları yalnızca akademik başarılarıyla değil, uluslararası alandaki etkileyici kariyerleriyle de gururlandırmaya devam ediyor. DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından Dr. Cüneyd Fırat, savunma ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren CTech Bilişim Teknolojileri’nde üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Dr. Fırat, kariyerinde elde ettiği başarılarla DAÜ mezunlarının global alandaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor.

 

Savunma ve Güvenlik, Havacılık ve Uzay ile Telekom sektörlerinde haberleşme ve aviyonik teknolojileri üzerine çalışmalar yürütmekte olan CTech, 2018 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) ortağı haline gelerek Dr. Fırat’ın liderliğinde büyümesini hızla sürdürüyor.

 

“Sahada 300 Bin Saati Aşan Tecrübe”

Dr. Fırat, CTech’in 2024 yılını değerlendirdiği ve 2025 hedeflerini açıkladığı röportajında, şirketin savunma sanayi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikçi projelere odaklandıklarını ifade etti. Bu başarının, 20 yıl boyunca yapılan çalışmaların ürüne dönüşmesi ve tekrarlanan satışlarla sağladıklarını belirten Dr. Fırat, özellikle 2013 yılından beri üzerinde çalıştıkları hareketli mobil uydu haberleşme terminallerinin, ANKA ve Aksungur İHA’larında başarıyla kullanıldığını ve bu terminallerin sahada 300 bin saati aşan tecrübeye ulaştığını vurguladı. Dr. Fırat’ın liderliğindeki CTech’in NATO gibi uluslararası organizasyonlarla çalışmaları ve iş birlikleri de bulunuyor.

 

Dr. Fırat, DAÜ ile ilgili görüşlerini bildirdiği açıklamasında DAÜ’de aldığı eğitimin kendisine analitik düşünme becerisi ve güçlü bir mühendislik temeli kazandırdığını ifade ederek, DAÜ'nün sunduğu eğitim sayesinde sektörde önemli başarılara imza attığını belirtti. Dr. Fırat, “DAÜ, bana mühendislik bilgisinin ötesinde bir bakış açısı kazandırdı. DAÜ’nün eğitim yaklaşımı, beni yalnızca bir mühendis olarak değil, aynı zamanda sektörün geleceğine yön verebilecek bir lider olarak yetiştirdi." dedi.

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