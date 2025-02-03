DAÜ Mezunu Kübra Sapmaz Özkan’a Prestijli Tasarım Ödülü

DAÜ MEZUNU KÜBRA SAPMAZ ÖZKAN'A PRESTİJLİ TASARIM ÖDÜLÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü mezunlarından Kübra Sapmaz Özkan, 35. Anfaş Hotel Equipment Fuarı'nda ödül kazandı. Mitos Proje Interior Design’ın kurucusu olan Özkan, İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından 5. kez düzenlenen Hotel Design Show etkinliğinde, "Geleceğin Tasarlandığı Odada" temalı projesiyle yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımı sayesinde büyük beğeni topladı.

Sektörün önde gelen etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuar, Türkiye'nin 70 farklı ilinden ve yurt dışındaki 50'den fazla ülkeden 25.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

"Geleceğin Tasarlandığı Odada" Temalı Proje

Kübra Sapmaz Özkan, otel odasını modern yaşamın gereksinimlerine uygun şekilde tasarlarken akıllı teknolojilerle bütünleşmiş çözümler sundu. Odanın girişine yerleştirilen akıllı asistan, misafirlerin ışıklandırma, sıcaklık ve perdeleri sesli komutlarla veya mobil uygulamalar aracılığıyla kontrol etmesine olanak tanıdı.

Gelecek temasıyla tasarlanan bu otel odasında kullanılan malzemeler, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu özellikler taşıyor. LED aydınlatmalar ve su tasarruflu armatürler enerji verimliliği sağlarken, tavan ve duvarlarda kullanılan özel aydınlatma sistemleri hem dekoratif hem de işlevsel bir rol üstlendi. Odaya yerleştirilen bitkiler, iç mekânda doğayı hissettirmenin yanı sıra havanın temizlenmesine de katkıda bulundu. Ayrıca odanın ergonomik yapısı hem dinlenme hem de çalışma ihtiyaçlarına uygun bir ortam sundu.

Kübra Sapmaz Özkan, tasarımıyla otelcilik sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğin önemini vurgularken, çağın gereksinimlerine uygun çözümler sunduğunu ifade etti.