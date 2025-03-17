  • BIST 10874.29
  • Altın 3527.533
  • Dolar 36.6802
  • Euro 39.9583
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAErmenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK

» »
“Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın” Paneli ile “Ses ve Mekân” Semineri Düzenlendi
DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDEN İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iş birliğinde "Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın" konulu bir panel düzenlenirken, DAÜ Mimarlık Söyleşileri kapsamında ise "Ses ve Mekân" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

 

ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Savaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın konulu panelde, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Mimar Bengisu Derebaşı ve Mimar İdil Bilici, mimarlık, tasarım, eğitim ve teknoloji alanlarında kadının rolü üzerine görüş ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelin ardından, ODTÜ Tasarım Fabrikası Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç’un konuşmacı olarak yer aldığı "Ses ve Mekân" konulu seminer düzenlendi.

 

Katılımın yoğun olduğu etkinliklerin sonunda, DAÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Mokhtarshahi Sani ile DAÜ-SEN Başkanı ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara tarafından konuşmacılara katılım belgeleri takdim edildi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Rektörü Hasan Kılıç'tan Tıp Bayramı mesajı...14 Mart 2025 Cuma 10:49
  • DAÜ’den Dünya Böbrek Günü’nde Akdeniz Diyeti Vurgusu13 Mart 2025 Perşembe 12:36
  • Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası’nda Şampiyon Fen ve Edebiyat Fakültesi12 Mart 2025 Çarşamba 11:32
  • BELEDİYE BAŞKANLARI DAÜ’DE “EŞİTLİK VE SOSYAL ADALET” KONUSUNU ELE ALACAK11 Mart 2025 Salı 10:52
  • İzgören: Sizi Başarıya Götürecek Şey Mücadele Ruhunuz, Dürüstlüğünüz, Ahlakınız ve Disiplininiz07 Mart 2025 Cuma 14:25
  • DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Konusu Ele Alındı07 Mart 2025 Cuma 11:26
  • DAÜ’DE AHMET ŞERİF İZGÖREN’DEN “HAYATA DEĞER KATMAK” SEMİNERİ05 Mart 2025 Çarşamba 13:39
  • DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda Yeni Dönem Başladı!05 Mart 2025 Çarşamba 10:22
  • Göreve başladılar04 Mart 2025 Salı 17:30
  • DAÜ’den İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yeni Eğitim Programları04 Mart 2025 Salı 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti