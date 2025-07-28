DAÜ öğrencileri Geek Girl Yemeğinde rol modellerle buluştu...

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim gören kadın öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Geek Girl Yemeği”, Gazimağusa Suriçi’nde anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen “Yeşil Hat Üzerinde Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma Projesi” kapsamında organize edilen etkinlik, kadınların teknoloji alanındaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırmayı hedefledi.

KTTO çatısı altında 2020 yılında kadınların ekonomiye aktif katılımını artırmak amacıyla çalışmalarına başlayan ve daha sonra KTTO-KGK olarak kurumsallaşan konseyin Başkanı Eda Kervanlı liderliğinde düzenlenen etkinlikte, DAÜ’nün bilişim, mühendislik ve teknoloji alanlarında öğrenim gören kadın öğrencileri bir araya geldi. Etkinlik boyunca öğrenciler hem kendi projelerini hem de geleceğe dair hedeflerini paylaşarak, kariyer yolculuklarına dair ilham verici sohbetlerde bulundular.

Kadınların Ekonomik Güçlenmesine Destek

KTTO-KGK tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, 2026 yılına kadar kadın girişimciliğini %13,1’den %15’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise %34,9’dan %38’e çıkarmayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla kadınların sosyal, akademik ve ekonomik alanlarda desteklenmesi; çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi öncelikli faaliyetler arasında yer alıyor.

Bu bağlamda düzenlenen Geek Girl Yemeği, kadın öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirmelerine, rol modellerle tanışmalarına ve sürdürülebilir sosyal ağlar kurmalarına olanak sağladı. Etkinlikte KTTO-KGK Başkanı Eda Kervanlı, KTTO-KGK Yönetim Kurulu üyeleri Elif Onan ve Tüge Dolmacı ve Proje Koordinatörü Merve Ereksel, katılımcı öğrencilere iş dünyasında karşılaşabilecekleri fırsat ve zorluklar hakkında bilgiler vererek, girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştı.

DAÜ’den Güçlü Katılım ve Destek

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ TechGirls Komitesi üyeleri, KTTO-KGK üyeleri, Analiz Özgü Ltd. Direktörü Özgü Taçyıldız katıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yaptığı konuşmada üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kadın öğrencilerimizin teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda daha görünür hale gelmesi, üniversitemizin temel hedeflerinden biridir. Bu doğrultuda kadın öğrencilerimize yönelik burs olanakları, araştırma destekleri ve mentorluk programları sunuyoruz. Bugün burada bulunan genç kadınların azim ve tutkusu, bu alandaki kararlılığımızı daha da pekiştiriyor. DAÜ olarak, kadınların her alanda güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz.”

DAÜ TechGirls

DAÜ bünyesinde gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteren TechGirls Komitesi, kadın öğrencilerin teknoloji alanlarında desteklenmesini amaçlayan etkinlikler ve farkındalık projeleri yürütüyor. Komite üyeleri arasında Doç. Dr. Nazife Dimililer, Dr. Yeşim Kapsıl Çırak, Dr. Özlem Görkan Evre, Öğr. Gör. Halide Sarıçizmeli ve Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat yer alıyor. “Bizim için zordu, sizin için olmasın” mottosuyla hareket eden Komite, etkinlik kapsamında KTTO-KGK’nin genç kadınlara yönelik rehberlik misyonuna katkı sağladıkları için teşekkürlerini sundu.

Öğrencilerden Etkinliğe Tam Not

Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinliğe, 12 farklı ülkeden DAÜ’lü kadın öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Katılımcı öğrencilerden Muna Mahgoub, etkinlikle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Etkinlik, inanılmaz derecede aydınlatıcı ve keyifli bir deneyimdi! Her yönüyle ilham verici, çok başarılı ve kendine güvenen kadınlarla tanıştım. Ayrıca yaşıtlarımla bağlantı kurarak hepimizin ortak noktalarının yetenek, hırs ve tutku olduğunu fark ettim. Bu etkinlik benim için uzun ömürlü birçok bağın başlangıcı oldu. Kadınların teknolojideki sesini daha da yükseltmek için benzer etkinlikleri daha sık düzenleyebilmeyi umuyorum.”

Bir diğer katılımcı Nasım Niksiar ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Etkinliğe davet edilmiş olmak benim için büyük bir onurdu. Bu etkinlikte yetenekli genç kadınlarla tanışma ve ilham verici fikirlerini dinleme fırsatı buldum. Bu adada teknolojinin geleceğine dair anlamlı sohbetler gerçekleştirdik. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Fatemeh Abbasi ise, “Etkinlik, benim için gerçekten çok faydalı oldu. Benzer ilgi alanlarına ve hedeflere sahip insanlarla tanışma fırsatı buldum. Fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, birbirimizi destekleyebileceğimiz ve hatta birlikte projeler veya iş kurmayı düşünebileceğimiz bir topluluğun parçası olmak harika. Etkinliğin, çalışan kadınlarla bağlantı kurma fırsatı sunması ve onların deneyimlerini öğrenmek çok ilham verici oldu. Bu tür etkinlikler özgüvenimizi artırmamıza ve motivasyonumuzu korumamıza gerçekten yardımcı oluyor.”

Genç Kadınlar İçin İlham Veren Bir Adım

Geek Girl Yemeği, kadın öğrencilerin hem birbirleriyle hem de sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurabildikleri özel bir ortam sağlayarak, gelecekteki kariyer yolculuklarında önemli bir kilometre taşı oldu. DAÜ, kadınların teknoloji alanındaki varlığını artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmeyi sürdürüyor.