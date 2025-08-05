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DAÜ organizasyonu ile SOS Çocuk Köyü'nün resim sergisi gerçekleşti

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DAÜ Turizm Fakültesi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Afik Group sponsorluğunda SOS Çocuk Köyü öğrencilerine yönelik çiçek temalı bir resim sergisi düzenledi.
DAÜ organizasyonu ile SOS Çocuk Köyü'nün resim sergisi gerçekleşti

Etkinliğin koordinasyonunu, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir üstlendi. Sergilenen eserler, “Kuzey Kıbrıs’ın Orkideleri” kitabının yazarı ve doğa fotoğrafçısı Sami Tamson’un, ülkemize özgü endemik bitkileri konu alan fotoğraflarından ilhamla hazırlandı. Çocuklar, Tamson’un fotoğraflarından esinlenerek resimlerini hazırladı. Eserler, Latomia 1933 adlı tarihi mekânda 4 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Doğayı Koruma Bilinci Açısından Büyük Önem Taşıyor”

Serginin açılışı, resimleri çizen SOS öğrencileri tarafından yapılırken, doğa fotoğrafçısı Sami Tamson konuşmasında, çocukların Kuzey Kıbrıs’ın bitki çeşitliliğini tanımasının, doğayı koruma bilinci açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Her bir öğrenciyle birebir ilgilenen Tamson, onların çizimlerini değerlendirerek, projeye katkı sunan tüm öğrencilere teşekkür etti. Tamson ayrıca, kendi çektiği fotoğraflardan bazılarını SOS Çocuk Köyü’ne armağan etti.

Etkinlikte konuşan Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, “Sayın Sami Tamson, projeyi kendisine ilettiğimiz anda hiç ikiletmeden büyük bir heyecanla kabul etti. Doğaya olan tutkusu ve bu tutkuyu çocuklarla paylaşma konusundaki gönüllülüğü etkinliğimize ilham verdi. Hem kendisine hem de projemizin hayata geçmesine katkı koyan Afik Group’a yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Sanatın ve doğanın çocukların dünyasında bu kadar güçlü bir etkileşim yaratması bizleri son derece mutlu etti. Sayın Sami Tamson’un ilham veren çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılığını bir araya getirmek, sadece sanatsal değil, toplumsal farkındalık açısından da çok kıymetliydi.” dedi.

 

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