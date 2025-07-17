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DAÜ Özel Eğitim Bölümünden uygulama okulu öğretmenlerine eğitim semineri...

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü tarafından, lisans programı kapsamında uygulama okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik bir eğitim semineri düzenlendi.
DAÜ Özel Eğitim Bölümünden uygulama okulu öğretmenlerine eğitim semineri...

Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salih Çakmak ve Doç. Dr. Tamer Karakoç konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe uygulama okullarında görev yapan öğretmenler ve bölüm akademisyenleri katılım gösterdi.

Seminerin ilk bölümünde, “Davranış Değiştirme ve Olumlu Davranışsal Destek Uygulamaları” konusu ele alındı. Doç. Dr. Tamer Karakoç tarafından sunulan bu oturumda, özel gereksinimli bireylerle çalışan öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştığı zorlayıcı davranışlara yönelik etkili müdahale stratejileri paylaşıldı. Davranış değiştirme süreçlerinde işlevsel davranış değerlendirmesi, olumlu pekiştirme teknikleri ve bireyselleştirilmiş davranış planlarının önemi vurgulandı.

Seminerin ikinci bölümünde ise, “Özel Eğitimde Cinsel Eğitim Uygulamaları” başlığı altında Prof. Dr. Salih Çakmak tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik cinsel eğitim uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Oturumda, gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin mahremiyet, güvenlik ve sağlıklı gelişim açısından desteklenmesinin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcı öğretmenler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür seminerlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

 

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