  • BIST 10799.3
  • Altın 3529.873
  • Dolar 36.6814
  • Euro 39.8265
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç'tan Tıp Bayramı mesajı...

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
DAÜ Rektörü Hasan Kılıç'tan Tıp Bayramı mesajı...

Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde her yıl 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmakta ve bu özel gün, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Sağlık, hiç şüphesiz insanoğlu için en önemli değerlerin başında gelmektedir ve her toplumun en temel değerlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam sürmek hepimizin en büyük isteği ve en büyük dileğidir. İnsan sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışan, büyük bir fedakarlıkla hayat kurtaran tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık teknik personeline ve sağlık sektöründe görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız.

Sağlık sektöründe çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız dünyanın en zor, en özverili ve en fazla sorumluluk gerektiren mesleklerini icra etmektedirler. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerimiz halk sağlığı adına gece gündüz fedakarca hizmet vermekte, en zor zamanlarımızda yanımızda olarak şifa dağıtmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermektedirler. İnsan hayatına en fazla dokunan meslek gruplarının başında gelen sağlık emekçileri, her gün hayat kurtarmak için özel hayatlarından, aileleri ile geçirecekleri zamanlardan feragat etmektedirler.   

Tıp dünyası, her geçen gün yeni bilgilerle gelişen ve ilerleyen bir alandır. Bu ilerlemeyi sağlamak adına, geleceğin sağlık çalışanları olan öğrencilerimizi, bilimsel birikim ve etik değerlerle donatarak, insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alan Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı kapsamında da tıp dünyası için küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirilmektedir.   

14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarımızın emeklerinin takdir edilmesi, toplumda sağlık hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturulması için büyük bir fırsattır. Hep birlikte, daha sağlıklı bir toplum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimize olan inancımızı yineleyerek, bu kutsal mesleği icra eden tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, Üniversitemiz bünyesinde bu alanda hizmet veren tüm personelimiz ve geleceğin sağlık emekçisi olacak olan öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Konusu Ele Alındı07 Mart 2025 Cuma 11:26
  • DAÜ’DE AHMET ŞERİF İZGÖREN’DEN “HAYATA DEĞER KATMAK” SEMİNERİ05 Mart 2025 Çarşamba 13:39
  • DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda Yeni Dönem Başladı!05 Mart 2025 Çarşamba 10:22
  • Göreve başladılar04 Mart 2025 Salı 17:30
  • DAÜ’den İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yeni Eğitim Programları04 Mart 2025 Salı 10:59
  • DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Söyleşisi04 Mart 2025 Salı 10:37
  • DAÜ-SEM’den KTAMS Üyelerine Eğitim!03 Mart 2025 Pazartesi 12:41
  • DAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje!03 Mart 2025 Pazartesi 12:37
  • DAÜ Mezunu Abubakar Mohammad Saleh, Google’da Program Yöneticisi Oldu03 Mart 2025 Pazartesi 12:16
  • DAÜ’de Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları Semineri Düzenlendi01 Mart 2025 Cumartesi 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti