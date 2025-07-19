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DAÜ Rektörü Kılıç'tan 20 Temmuz mesajı...

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. Yıl Dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
DAÜ Rektörü Kılıç'tan 20 Temmuz mesajı...

Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın 51. Yıl Dönümü ile Barış ve Özgürlük Bayramımızı, barış, güvenlik ve özgürlük içinde yaşamanın kıymetini bir kez daha hatırlayarak kutlamaktayız. Türk askerinin Kıbrıs adasına barışı ve huzuru getirmek için 20 Temmuz 1974 tarihinde düzenlemiş olduğu harekat sonucunda, Kıbrıs Türk halkının varlığı güvence altına alınmış, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenmiş ve Kıbrıs Türkleri huzura ve özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Bu anlamlı gün, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve onur mücadelesinin taçlandığı bir tarihtir. Hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türkleri olarak kendi vatanımızda, kendi bayrağımız altında bağımsız ve korkusuz bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunun temelini 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçluyuz.

Bu önemli tarihin yaşanmasının ardından Kıbrıs’ın bugünkü sınırları çizilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelleri de atılmıştır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51. Yıl Dönümü’nde, 42 yıldır kendi Cumhuriyetimizde, egemen bir devlet çatısı altında, özgür, korkusuz ve başımız dik şekilde ve güven içerisinde yaşamlarımızı sürdürmekte ve geleceğe umutla bakmaktayız. Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz sayesinde bugün kendi kimliğiyle var olabilmiş, demokratik yapısını kurarak eğitimden sağlığa, bilimden sanata her alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bizler de, barışın ve özgürlüğün değerini bilerek; bilimsel üretkenliği, toplumsal duyarlılığı ve evrensel değerleri gözeten bir anlayışla yolumuza devam etmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta hayatlarını bağımsızlık uğruna feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’i ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmet ve saygıyla anar, kahraman Türk Ordusu’na, gazilerimize ve mücahitlerimiz ile mücahidelerimize minnetlerimi sunarım. Tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, huzur, barış ve refah dolu nice yıllar diliyorum.

 

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