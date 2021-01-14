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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Dr. Fazil Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Dr. Fazıl Küçük’ün 37. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Dr. Fazil Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Dr. Fazıl Küçük’ün 37. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesine öncülük eden Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikal edişinin 37. yılında büyük bir saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

 

Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil etmiş ve her zaman halkının çıkarlarını korumak için savaşmış olan Dr. Fazıl Küçük, varoluş mücadelemizde yol gösterici olmuştur.

 

Dr. Fazıl Küçük, yaşamının her döneminde siyasi meseleleri yakından takip etmiş ve halkının sıkıntıları ile yakından ilgilenmiş büyük bir devlet adamıdır.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, anısını sonsuza dek yaşatmak amacıyla, kurmuş olduğu Tıp Fakültesi’ne Dr. Fazıl Küçük adını vermiştir.

 

Merhum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü büyük bir minnetle anıyorum

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