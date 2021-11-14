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DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Halkı’nın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Prof. Dr. Hocanın, mesajında “Kıbrıs Türk Halkı, KKTC’yi, liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, 15 Kasım 1983’te ilan etmiş ve bugünlere kadar getirmiştir. KKTC, kurulduğu günden itibaren uluslararası toplum tarafından maruz kaldığı ambargolara rağmen, başta yükseköğretim olmak üzere birçok alanda kendini dünyaya kanıtlamış, gelişimini sürdürmüştür. DAÜ de bu gelişimin en önemli sembollerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hocanın, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anarken, bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, tüm mücahitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunarız. Halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

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