DAÜ Rektörü prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının tarihsel köklerini, varoluş mücadelesini ve barış iradesini simgeleyen önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının tarihsel ve toplumsal mücadelesine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türkü’nün geçmişten bugüne uzanan varoluş mücadelesini simgeleyen üç önemli olayın yıl dönümü olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 454. yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 67. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 49. kuruluş yıl dönümünü kapsayan 1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkı için büyük bir tarihî ve toplumsal anlam taşımaktadır.

1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs adası Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilerek Kıbrıs Türklerinin adadaki tarihsel kökleri atılmış, Türk nüfusunun adaya yerleşme süreci başlamış ve bu süreç halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının oluşumuna büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle Kıbrıs Türkleri için Kıbrıs adasının fethi büyük bir öneme sahiptir.

Bir başka önemli tarih olan ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ile haklarının korunması için gizli bir direniş örgütü olarak 1 Ağustos 1958 tarihinde kurulan TMT, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı savunma görevini üstlenerek, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir.

Kıbrıs Türk toplumunun dünya üzerindeki yerinin ve varlığının korunması için kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ise Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve savunmasını sağlamaktadır. 1 Ağustos 1976’da kurulan GKK, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük ve bağımsızlığının korunmasında kritik bir rol oynamaktadır ve halkımızın bağımsızlık ve barış içinde yaşama iradesinin en güçlü teminatlarından biri olmuştur. Kıbrıs Türk halkının milli kimliğinin sembollerinden biri olan GKK, barışın ve huzurun sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Toplumsal dayanışmayı anmak ve geçmişte yaşanan mücadeleye duyulan saygı nedeniyle kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle, Kıbrıs Türkü’nün tarihsel köklerinin atılmasında, varoluş mücadelesinde ve barışın sürdürülmesinde direniş gösteren başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahraman direnişçilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, halkımıza sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ederim”