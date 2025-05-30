DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan Yapay Zekâ Zirvesi’25’e Davet

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’TAN, YAPAY ZEKA ZİRVESİ’25’E DAVET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bilimsel gelişmeleri destekleyen vizyoner yaklaşımı doğrultusunda, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü, 10.00 – 18.30 saatleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan Yapay Zekâ Zirvesi’25’te (AI Summit’25) bilim ve teknoloji liderlerini gençlerle buluşturmaya hazırlanıyor. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Yazılım ve Yapay Zekâ Geliştirme Kulübü iş birliğinde, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü katkılarıyla, Döveç Group of Companies ana sponsorluğu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek olan zirve ile ilgili DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç açıklamalarda bulunarak bilime ve teknolojiye ilgisi olan herkesi etkinliğe davet etti. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük İlgi Görmesi Bekleniyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç yaptığı açıklamada, “Etkinliğin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi görmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Kılıç, çağın teknolojik gerekliliklerine yanıt veren bu tür etkinliklerin, üniversitenin bilim ve teknoloji vizyonunu daha da güçlendirdiğini vurgularken, zirvenin gerçekleştirilmesine katkı sunan Döveç Group ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’e sağladıkları değerli sponsorluk destekleri için teşekkür etti.

“Güncel Teknolojik Gelişmeleri Birinci Ağızdan Öğrenme İmkânı”

Prof. Dr. Kılıç, etkinlik süresince yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarında uzmanlığıyla tanınan, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını belirtti. Katılımcıların, güncel teknolojik gelişmeleri birinci ağızdan öğrenme imkânı bulacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, aynı zamanda farklı üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurarak disiplinlerarası iş birliklerinin temellerini atma fırsatı elde edeceklerini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’tan Zirveye Davet

Üniversitenin yapay zekâ ve ileri teknoloji alanındaki yatırım ve girişimlerini kamuoyuyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, akademisyenleri, öğrencileri, sektör temsilcilerini ve tüm ilgili paydaşları Yapay Zekâ Zirvesi’25 etkinliğinde görmekten mutluluk duyacağını ifade ederek, bilm ve teknolojiye ilgisi olan herkesi 31 Mayıs Cumartesi günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre sarayı’na beklediklerini vurguladı.

Yeni Yapay Zekâ Laboratuvarı Geliyor

DAÜ’nün teknolojiye ve yeniliğe verdiği önem sadece akademik etkinliklerle sınırlı kalmıyor. Üniversite, altyapı projeleriyle de bu alandaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulması planlanan Yapay Zekâ Laboratuvarı, bu kararlılığın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan laboratuvar hem lisans hem de lisansüstü öğrenciler için uygulamalı eğitim imkânı sunacak; aynı zamanda akademik araştırmalar ve özel sektörle gerçekleştirilecek iş birlikleri açısından önemli bir Ar-Ge merkezi olarak hizmet verecek.

“Güçlü İş Birlikleri Kuracağımız Önemli Bir Merkez”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, açılması planlanan Yapay Zekâ Laboratuvarı hakkında, “Öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alacağı, akademisyenlerimizin araştırmalarını derinleştireceği ve özel sektörle güçlü iş birlikleri kuracağımız önemli bir merkez olacak. Bu laboratuvarla bölgesel ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.