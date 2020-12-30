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DAÜ rektörü Prof. Dr. Hocanın’dan bakanlıklara ziyaret

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u makamlarında ziyaret etti.
DAÜ rektörü Prof. Dr. Hocanın’dan bakanlıklara ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u makamlarında ziyaret etti. Söz konusu ziyaretlerde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

 

Rektör Prof. Dr. Hocanın, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Oğuz ile DAÜ ile bakanlıklar arasındaki teknik konuları görüştü. Prof. Dr. Hocanın; bakanlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek, DAÜ tarafından yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla dağıtılan Kıbrıs Adası’nın simgelerinden zeytin fidanı takdiminde bulundu

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