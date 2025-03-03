  • BIST 10021.12
  • Altın 3361.794
  • Dolar 36.4627
  • Euro 38.0868
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAUsta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

DAÜ-SEM’den KTAMS Üyelerine Eğitim!

» »
Etkili iletişim semineri ile kamu çalışanlarının vatandaş ilişkileri güçlendirildi.
DAÜ-SEM’den KTAMS Üyelerine Eğitim!

 

DAÜ-SEM’DEN KTAMS ÜYELERİNE ETKİLİ İLETİŞİM SEMİNERİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) üyelerine yönelik “Vatandaş İlişkileri ve Etkin İletişim Becerileri” başlıklı bir eğitim semineri düzenledi. Seminer, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy tarafından gerçekleştirildi.

 

Etkili İletişim Yöntemleri ve Algının Önemi Tartışıldı

Gerçekleştirilen seminere, devletin farklı birim ve kademelerinde görev yapan yaklaşık 300 KTAMS üyesi katıldı. Eğitimde, vatandaşlarla etkili iletişim kurmanın temel yöntemleri, algının iletişimdeki rolü, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi, dinleme ve empati becerileri, savunma mekanizmaları ve eleştiriye yaklaşım gibi konular ele alındı.

 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, açılış konuşmasında sendika üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattıkları sertifika programına etkili iletişim konusunu da dahil ettiklerini belirtti. Kamu hizmetlerinin etkinliği açısından vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurmanın önemine vurgu yapan Bengihan, bu tür eğitimlerin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ifade etti.

 

Seminerin sonunda, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Doç. Dr. Nilüfer Türksoy’a hediye takdim etti, katılımcılara ise katılım sertifikaları verildi. DAÜ-SEM tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, kamu görevlilerinin profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik önemli katkılar sunmaya devam etmesi hedefleniyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Gastronomi Öğrencilerinden Geri Dönüşümle Anlamlı Dayanışma27 Şubat 2025 Perşembe 12:04
  • DAÜ’de “Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları” Paneli Düzenlendi27 Şubat 2025 Perşembe 11:00
  • DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumu Düzenleniyor26 Şubat 2025 Çarşamba 12:13
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kanser Tarama Polikliniği Hizmete Açıldı26 Şubat 2025 Çarşamba 11:52
  • DAÜ Mezunu Ahmet Bilgen, Türkiye’nin İlk Sertifikalı Melek Yatırımcısı Olarak Zirvede25 Şubat 2025 Salı 17:32
  • DAÜ, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği’ni Konuk Etti25 Şubat 2025 Salı 17:06
  • DAÜ Bahar Dönemi 27. Oryantasyon Günleri Coşkuyla Tamamlandı24 Şubat 2025 Pazartesi 11:47
  • Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği DAÜ’de24 Şubat 2025 Pazartesi 11:29
  • DAÜ Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenlere Özel Konferans Dizisi22 Şubat 2025 Cumartesi 09:49
  • DAÜ’de Oryantasyon Günleri: Prof. Dr. Osman M. Karatepe Yeni Öğrencileri Karşıladı22 Şubat 2025 Cumartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti