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DAÜ-SEN: “Yükseköğretim Derin Bir Krizin Eşiğinde”

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DAÜ-SEN, üniversitelerdeki denetimsizlik, sahte diplomalar ve plansız büyümenin yükseköğretimde güven krizine yol açtığını belirtti. Sendika Başkanı Hoşkara, “Bir bakanın 16 üniversiteye izin verdiği bir sistemde kalite mümkün değil” dedi.
DAÜ-SEN: “Yükseköğretim Derin Bir Krizin Eşiğinde”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), bugün yaptığı basın açıklamasıyla yükseköğretimin içinde bulunduğu duruma ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) pozisyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısı, DAÜ-SEN adına Asst. Prof. Dr. Mustafa Rıza ve Doç. Dr. Hamit Caner ve sendika Başkanı Prof. Dr. Ercan Hoşkara, tarafından gerçekleştirlidi. Hoşkara “Yükseköğretim bir krizin eşiğindedir ve bu kriz sahte diploma olaylarıyla görünür hale gelmiştir,” dedi.

“Yüzeyde Görünenin Ötesinde Bir Kriz Var”
Hoşkara, yalnızca gündeme gelen olayların değil, henüz açığa çıkmayan yapısal sorunların da sektörde derin bir güven bunalımı yarattığını ifade etti. “Bize göre bu krizin hem görünen hem de henüz görünmeyen boyutları var. Sorunun temeli, yükseköğretimin etkin bir denetim mekanizmasından yoksun olmasıdır,” diye konuştu.

“Bir Bakanın 16 Üniversiteye İzin Verebildiği Bir Sistem”
Yükseköğretim sisteminin plansız bir şekilde genişletildiğine dikkat çeken Hoşkara, “Bir bakanın tek başına bir dönemde 16 üniversiteye izin verebildiği bir yapıda, kalite kontrolünden bahsetmek mümkün değildir. Şu anda YÖDAK onaylı 23 üniversite bulunsa da, bunların tümünün akademik kalite açısından denk düzeyde olduğunu söylemek gerçekçi değildir,” dedi.

Toplum En Fazla 5 Üniversitenin Farkında
DAÜ-SEN’in kamuoyuyla paylaştığı anket sonuçlarına göre, toplumun yalnızca 5 üniversitenin varlığından haberdar olduğuna dikkat çekildi. Bu üniversiteler:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)
Bunlara ek olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü de toplumun algısında yer buluyor.

DAÜ Birinci Sırada
Ankete göre, DAÜ kamuoyunun zihninde %50 oranında en güçlü algıya sahip üniversite olarak ilk sırada yer aldı. Hoşkara, bu durumun sadece kamuoyu anketiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında da DAÜ, ülke yükseköğretimi adına önemli bir profil çizmektedir,” dedi.

“Plansız Büyüme, Kalitesizliği Getiriyor”
Açıklamanın sonunda Hoşkara, yükseköğretimde yaşanan plansız büyümenin uzun vadede hem kurumları hem de öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, “Kurumlar arası kalite farkı büyürken, sistem güven kaybediyor. Bu durum, ülkenin akademik itibarı açısından ciddi bir risk oluşturuyor,” ifadelerini kullandı.

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