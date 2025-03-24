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DAÜ-SEN'den İmamoğlu'nun diplomasının iptaline eleştiri

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), bir üniversitenin verdiği diplomayı 30 yıl sonra iptal etmesine ilişkin açıklama yaparak, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına dikkati çekti.
DAÜ-SEN'den İmamoğlu'nun diplomasının iptaline eleştiri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), bir üniversitenin verdiği diplomayı 30 yıl sonra iptal etmesine ilişkin açıklama yaparak, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına dikkati çekti.

Diplomanın iptalini, doğmuş bir bebeğin usul hatası gerekçe gösterilerek “doğum belgesinin” iptal edilmesine benzeten DAÜ-SEN, “Ancak doğum belgesinin iptal edilmesi bebeğin doğmadığını göstermemektedir.” dedi.

Açıklamada, “Tıpkı tanınmamış bir ülkede doğmuş bebeklerin var olmadığını iddia eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaşayanlar olarak tanınmamışlık gerekçesiyle yaşanan ve yaşatılan insanlık dışı uygulamaları en iyi bilenlerdeniz. Ne enteresan ki, bu hikâyede de ‘tanınmayan üniversite’ adanın kuzeyinde yer almakta ama bu kez, ‘tanımayan’ diğer örneklerin aksine Türkiye’de bir üniversite olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının üçü bir arada olursa anlamlı olacağını vurgulayan DAÜ-SEN, “Demokratik yollar ile göreve gelmiş olmak, idari kararlar ile evrensel insan haklarını veya hukukun üstünlüğünü yok sayma hakkını doğurmaz, doğuramaz. Benzer şekilde Hukukun üstünlüğü deyip, evrensel insan haklarını, demokrasiyi ve halk iradesini yok sayacağınız bir düzen kuramazsınız. Kursanız bile böylesine bir düzenle toplumsal refaha ve adalete ulaşamazsınız.” ifadelerini kullandı.

DAÜ-SEN açıklamasında şunları da kaydetti:

“Mevcut yasal mevzuat doğmuş bir bebeğin ‘doğum belgesini’ veya 4 yıllık eğitimi başarı ile tamamlamış ve aranan yeterliliğe ulaşmış bir kişinin ‘diplomasını’ iptal etme yetkisini yargıya verse dahi, böylesine garip, akıl ve mantıktan uzak, evrensel insan haklarına aykırı, halkın vicdanını yaralayan durumun bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için meclis iradesinin devreye girip gerekli yasal düzenlemeleri yapabilmesi gerekir. Demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü bir arada yaşatabilmenin bilinen başka bir yolu yoktur. Son olarak, vurgulamak isteriz ki, yaşadığımız coğrafyada doğmamış bebeklere doğum belgesi verilir gibi, içeriği boşaltılmış dersler ve sadece kağıt üzerinde var olan öğretim elemanları ile belirlenmiş yeterliliğe ulaşamayan kişilere herhangi bir etkin denetimden ve nitelik göstergesinden uzak ‘diplomalar’ verilmektedir. Devlet bu işin peşine düşmeli gereğini yapmalıdır. Bu gereği yaparken de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü bir arada yaşatabilmelidir.”

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