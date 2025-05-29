  • BIST 9187.78
  • Altın 4130.44
  • Dolar 39.1127
  • Euro 44.2681
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİranlı kadınların direnişi: Değişim sessiz yaşanıyor

DAÜ-SEN’in Yükseköğretim Araştırması: Toplum Güven Kaybı Yaşıyor

» »
DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara: “Bu tabloyla yüzleşmesi gereken devletin kendisiydi. Ama yapmadıkları için çalışmayı biz üstlendik, dönüşüm şart.”
DAÜ-SEN’in Yükseköğretim Araştırması: Toplum Güven Kaybı Yaşıyor

DAÜ-SEN tarafından açıklanan ve LIPAR Araştırma’nın 700 kişiyle yaptığı anket, KKTC yükseköğretim sistemine duyulan güvenin ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koydu.

Katılımcıların sadece %12,2’si Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri ilk tercih ederken, %69,2’si öğrenci sayısı yerine nitelikli eğitimin öncelikli olması gerektiğini belirtti. Sahte (%57) ve kolay diploma (%58) algısı yaygın.

YÖDAK’a güven %26,6’da kalırken, katılımcıların %45,8’i kurumu hiç duymadığını söyledi. Hükümetin üniversite sorunlarına yeterince çözüm üretmediğini düşünenlerin oranı %61,9.

Devlet müdahalesi talebi öne çıkarken, katılımcıların büyük çoğunluğu devlet üniversitesi kurulmasını (%78,4), başarılı öğrencilere burs verilmesini (%90) ve merkezi giriş sınavı uygulanmasını (%80) istiyor.

Tercihlerde kalite ve güvenilirlik belirleyici olurken, DAÜ %50,8 ile en çok tercih edilen üniversite oldu. DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, sorunları çözmek için çalıştay düzenleyeceklerini belirterek “İş başa düştü” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Profesyonel” Oyunu DAÜ’de Tiyatroseverlerle Buluştu21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:56
  • DAÜ’de 19 Mayıs Coşkusu: Sergi ve Müzik Dinletisiyle Kutlandı21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:54
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 19 Mayıs Kutlaması19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:43
  • DAÜ Heyetinden Azerbaycan’a Resmi Ziyaret14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:05
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi, Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresi’ne Hazır13 Mayıs 2025 Salı 09:39
  • DAÜ’de “7 Ekim Sonrası Orta Doğu’da Değişen Dengeler” Paneli Düzenlendi09 Mayıs 2025 Cuma 10:47
  • DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası “Arada/lık Hali” Temasıyla Başladı09 Mayıs 2025 Cuma 10:16
  • DAÜ’de 26. Geleneksel Turizm Günleri Başladı08 Mayıs 2025 Perşembe 15:47
  • DAÜ, Uluslararası Yaz Okulu İçin Basın Toplantısı Düzenledi08 Mayıs 2025 Perşembe 15:15
  • DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası “Arada/lık Hali: Değişim Odağında Tasarım” Temasıyla Başlıyor!07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti