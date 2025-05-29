DAÜ-SEN’in Yükseköğretim Araştırması: Toplum Güven Kaybı Yaşıyor

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara: “Bu tabloyla yüzleşmesi gereken devletin kendisiydi. Ama yapmadıkları için çalışmayı biz üstlendik, dönüşüm şart.”

DAÜ-SEN tarafından açıklanan ve LIPAR Araştırma’nın 700 kişiyle yaptığı anket, KKTC yükseköğretim sistemine duyulan güvenin ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koydu.

Katılımcıların sadece %12,2’si Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri ilk tercih ederken, %69,2’si öğrenci sayısı yerine nitelikli eğitimin öncelikli olması gerektiğini belirtti. Sahte (%57) ve kolay diploma (%58) algısı yaygın.

YÖDAK’a güven %26,6’da kalırken, katılımcıların %45,8’i kurumu hiç duymadığını söyledi. Hükümetin üniversite sorunlarına yeterince çözüm üretmediğini düşünenlerin oranı %61,9.

Devlet müdahalesi talebi öne çıkarken, katılımcıların büyük çoğunluğu devlet üniversitesi kurulmasını (%78,4), başarılı öğrencilere burs verilmesini (%90) ve merkezi giriş sınavı uygulanmasını (%80) istiyor.

Tercihlerde kalite ve güvenilirlik belirleyici olurken, DAÜ %50,8 ile en çok tercih edilen üniversite oldu. DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, sorunları çözmek için çalıştay düzenleyeceklerini belirterek “İş başa düştü” dedi.