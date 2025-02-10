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DAÜ SİVİL HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ ACİL DURUM EĞİTİMİNDEN GEÇTİ

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Pegasus Hava Yolları’nda Gerçekleşen Uygulamalı Eğitim, Öğrencilere Mesleki Deneyim Kazandırdı!
DAÜ SİVİL HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ ACİL DURUM EĞİTİMİNDEN GEÇTİ

DAÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, ACİL DURUM EĞİTİMİNE KATILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’na bağlı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı öğrencileri, Acil Durum Mock-Up eğitimine katıldı. Eğitim, İstanbul Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi ve İstanbul Havalimanı’nda yapılan uygulamalı çalışmalarla gerçekleştirildi.

 

Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Mock-Up eğitimi, Pegasus yetkilileri, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uzm. Aslı Akı ve DAÜ Öğretim Görevlisi Sonuç Hacıoğlu tarafından yürütüldü. Bu eğitimde öğrenciler, acil durum ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürme, uçuş simülatörlerinde acil durum senaryoları ve suda hayat kurtarma teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim aldılar. Eğitim süresince havadaki olası riskler, karaya veya denize zorunlu inişler ve bu durumlarda izlenecek adımlar detaylı olarak anlatıldı. Öğrencilere ayrıca uçak kapılarının açılıp kapatılması, uçuş sırasında yangın, tazyik boşalması, zorunlu iniş ve iniş takımı arızaları gibi durumlara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgi verildi.

 

“Mesleki Yetkinlik Kazanmalarına Katkı Sağlayacak”

Dönemin DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, Pegasus Hava Yolları’nın modern eğitim merkezinde gerçekleştirilen uygulamalı Mock-Up eğitiminin büyük bir başarıyla tamamlandığını ifade etti. Doç. Dr. Haktanır, öğrencilerin kabinde meydana gelebilecek her türlü acil duruma karşı farklı senaryolar üzerinden eğitim aldıklarını belirterek, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'nda teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu tür eğitimlerin, öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine ve mesleki yetkinlik kazanmalarına katkı sağladığını dile getirdi.

 

Öğrencilerin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri teknik ziyaretlerle havacılık sektöründeki uygulamaları ve süreçleri yakından tanıma fırsatı bulduklarını aktaran Doç. Dr. Haktanır, Mock-Up eğitiminin gerçekleşmesine destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne, Pegasus Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı yetkililerine, ayrıca eğitimde görev alan öğretim görevlileri Uzm. Aslı Akı ve Sonuç Hacıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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