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DAÜ, Times Higher Education Alan Sıralamasında KKTC’de Zirvede

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İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) sıralamalarında DAÜ, İşletme ve Ekonomi, Fiziksel Bilimler, Mühendislik ile Tıp ve Sağlık alanlarında büyük başarı göstererek KKTC’nin en iyi üniversitesi oldu.
DAÜ, Times Higher Education Alan Sıralamasında KKTC’de Zirvede

 

DAÜ, TIMES HIGHER EDUCATION ALAN SIRALAMASINDA KKTC’DE BİRİNCİ SIRADA

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarından biri olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 85 ülkeden 850 üniversitenin sıralandığı İşletme ve Ekonomi alanında 301-400 bandında yer alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) birinci bandı, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve Kıbrıs adası genelinde ise ikinci bandı paylaştı.

DAÜ, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik alanlarında da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı. 107 ülkeden 1,447 üniversitenin sıralandığı Fiziksel Bilimler alanında 301-400 bandında yer alan DAÜ, 97 ülkeden 1,488 üniversitenin sıralandığı Mühendislik alanında ise 501-600 bandında değerlendirildi.

 

Tıp ve Sağlık Alanında da KKTC’de Birinci Sırada

DAÜ ayrıca ilk kez listeye girme başarısını gösterdiği Tıp ve Sağlık alanında 102 ülkeden 1,150 üniversite arasında 601-800 bandında yer alarak KKTC’de listeye giren iki üniversite arasında birinci oldu. DAÜ, bu alanda Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri genelinde üçüncü bandı paylaştı.

 

“DAÜ, Küresel Ölçekte Saygın Bir Üniversitedir”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kalitesini çeşitli dünya sıralamalarında kanıtlamaya devam ettiğini belirterek, DAÜ’nün küresel ölçekte saygın bir üniversite olduğunu ve her zaman dünyanın en iyileri arasında yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “Elde edilen söz konusu başarı DAÜ’nün sadece KKTC’de değil uluslararası alanda da güçlü bir konuma sahip olduğunun en büyük göstergesidir.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç, başarının her zaman özveriyle çalışan DAÜ çalışanlarına ait olduğunu belirterek, tüm DAÜ Ailesi’ni kutlayarak başarıların devamını diledi.

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