DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisine uluslararası ödül

DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisi Fetine Bayraktar, ICISS 2025’te “Emerging Scholar Award” aldı.
DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisine uluslararası ödül

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Konferansı İspanya’da Málaga Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenirken, “Emerging Scholar Award” genç araştırmacıların bilimsel gelişimlerini destekleme ve uluslar arası akademik iletişimi teşvik etme amacıyla veriliyor.

Bayraktar’ın, ödül sayesinde konferansa katılma ve akademik çalışmalarını uluslararası bir platformda paylaşma fırsatı bulduğu belirtildi.

Bayrakta, bu yılki teması “Zihinler ve Makineler: Yapay Zekâ, Algoritmalar, Etik ve Küresel Toplumdaki Düzen” olan konferansta Bayraktar, sunum ve çeşitli oturumlarda başkanlık yaptı.

 

