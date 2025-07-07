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DAÜ Turizm Fakültesi’nden Özel Öğrencilere Makarna Atölyesi

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DAÜ ile Mesarya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen atölye çalışmasında, özel eğitim öğrencileri el yapımı makarna hazırlayarak keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.
DAÜ Turizm Fakültesi’nden Özel Öğrencilere Makarna Atölyesi

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MAKARNA ATÖLYESİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Mesarya Belediyesi iş birliğinde, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) aracılığıyla Engelliler Haftası kapsamında Mesarya Belediyesi’ne bağlı özel eğitim öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Kıbrıs Mutfağı’nı Keşfet: Mutfakta Mucizeler Yarat” başlıklı atölye çalışmasında makarna yapımına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

 

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve belediye personelinin de destek sağladığı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Şef Mine Adalıer tarafından katılımcılara el yapımı makarna yapımı uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, kendi elleriyle hazırladıkları makarnaları pişirdiler. Velilerin de katılım gösterdiği atölye çalışması sayesinde çocuklar ve aileleri hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.

 

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, toplum yararına gerçekleştirilen projelerde yer almanın fakülte için büyük önem taşıdığını ifade etti. TDM Başkanı ve DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Nazenin Ruso Kandemir ise özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımının üniversitelerin toplumsal sorumluluğunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

 

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