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DAÜ, Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Kongresi’nde Bilimsel Başarıyla Temsil Edildi

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DAÜ-PDRAM psikologlarından Dr. Psk. Fatoş Özeylem, İzmir’de düzenlenen III. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi’nde iki sunum gerçekleştirerek, üniversiteyi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.
DAÜ, Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Kongresi’nde Bilimsel Başarıyla Temsil Edildi

DAÜ III. ULUSLARARASI ERGENLİK VE GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’NDE TEMSİL EDİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) psikologlarından Dr. Psk. Fatoş Özeylem, İzmir Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen III. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi’nde (EGAD 2025) iki ayrı sözel bildiri sunarak DAÜ’yü başarıyla temsil etti.

 

“Dijital Çağda Ergen ve Genç Olmak” teması altında gerçekleştirilen kongrede Dr. Psk. Özeylem, Roehampton Üniversitesi’nden (İngiltere) ve The Autonomous University of Madrid’den (İspanya) araştırmacılar ile ortak yürütülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Küresel Okul Tabanlı Öğrenci Sağlık Anketi’ne (Global School-based Student Health Survey – GSHS) dayalı araştırmalar kapsamında iki ayrı sunum gerçekleştirdi. Söz konusu sunumlar; “The Role Of Peer Bullying, Loneliness And Parental Relationships On Specific Substance Use Among Adolescents In Six Low-And-Middle-Income Countries” ile “The Role Of Country-Specific Factors On Problematic Alcohol Use Among Adolescents From 73 Low-And-Middle Income Countries” başlıklarını taşıdı.

 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Türkiye gibi farklı ülkelerden birçok araştırmacının katılım gösterdiği kongre hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Psk. Özeylem, dijital çağda ergen ve gençlerin, özellikle de üniversite gençliğinin psikolojik gelişimlerinin çok kültürlü bir perspektifle tartışıldığı kongrenin bilimsel açıdan son derece verimli geçtiğini ifade etti. Dr. Özeylem ayrıca, kongrenin DAÜ-PDRAM bünyesinde yürütülen uygulamalı psikolojik hizmetlere katkı sağladığını ve gelecekteki akademik çalışmalarda uluslararası araştırma iş birliklerine zemin oluşturduğunu belirtti.

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