DAÜ, Uluslararası Yaz Okulu İçin Basın Toplantısı Düzenledi

DAÜ, ULUSLARARASI YAZ OKULU KAPSAMINDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Yaz Okulu kapsamında 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, yaz okulunun içeriği, eğitim programları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile özel kamp uygulamaları hakkında bilgi verildi. Noyanlar Şirketler Grubu’nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yaz Okulu’nun, bu yıl çok daha kapsamlı ve zengin bir içerikle hayata geçirileceği vurgulandı. Söz konusu toplantıya, üniversite yetkilileri, basın mensupları ve ilgili birim temsilcileri katıldı.

Yaz Okulunun Kapsamı ve Hedeflerine Dair Önemli Bilgiler Verdi

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu programı kapsamında düzenlenen basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, programın hazırlanma sürecinde büyük bir emek harcandığını ifade ederek, bu kapsamlı projede görev alan ekibe teşekkürlerini iletti.

DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olduğunu ve 46 yıllık köklü geçmişiyle hem Gazimağusa’ya hem de ülkeye büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztüren, bu deneyimle 2025 yılında yepyeni bir Uluslararası Yaz Okulu programını hayata geçireceklerini ifade etti. Programın bu yıl çok daha kapsamlı ve heyecan verici şekilde planlandığını belirten Prof. Dr. Öztüren, basın toplantısının amacının hem kamuoyunu hem de paydaşları bilgilendirmek olduğunu dile getirdi.

Yaz Okulu’na birçok ülkeden katılım beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Öztüren, “Her ne kadar Temmuz ve Ağustos ayları programın en yoğun dönemleri olacak olsa da DAÜ, yılın 12 ayına yayılan etkinliklerle bu uluslararası grupları ağırlamayı hedefliyor.” dedi. Prof. Dr. Öztüren ayrıca Yaz Okulu programlarının, 10 yaş ve üzeri tüm katılımcılara açık olup; iş sahibi, emekli veya çalışan fark etmeksizin geniş bir kitleye hitap edecek biçimde tasarlandığının altını çizdi.

Güvenlik En Öncelikli Konulardan

Toplamda 40’tan fazla programın yer aldığı Yaz Okulu’nda güvenlik en öncelikli konulardan biri olarak ele alındı. Prof. Dr. Öztüren, Yaz Okulu kadrosunun bu konuda son derece titiz ve özenli bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Prof. Dr. Öztüren, DAÜ’nün konaklama konusunda da oldukça geniş imkanlar sunacağını vurgulayarak, 10.000 kişi kapasitesinin üzerinde bir ağırlama potansiyeline sahip olduklarını aktardı. Prof. Dr. Öztüren bu kapsamda Yaz Okulu’na katılacak çocuklar ve ailelerinin birlikte ağırlanabileceğini ve aile bireyleri için de özel programlar hazırlandığını ifade etti.

Çeşitli Paket Seçenekleri Sunuluyor

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında katılımcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilen çeşitli paket seçenekleri sunuluyor. Programlar; yemekli veya yemeksiz, konaklamalı ya da konaklamasız olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca birden fazla çocuğu olan aileler için kardeş indirimi gibi avantajlar da mevcut.

1000’in Üzerinde Katılımcı Bekleniyor

Yapılan açıklamalarda, bu yıl İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Belarus, Çin ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeden 10 yaş üstü 1000’in üzerinde katılımcının DAÜ kampüsünde ağırlanmasının planlandığı ifade edildi. Uluslararası Yaz Okulu’na katılanlar, hem akademik gelişim sağlayacak eğitim programlarından yararlanacak hem de KKTC kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Dil Eğitim Programları Sunulacak

Toplantıda, Genel İngilizce ve Türkçe kurslarının yanı sıra IELTS/TOEFL hazırlık kurslarının da katılımcılara sunulacağı belirtildi.

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yürütülecek olan Genel İngilizce Kursu, katılımcılara üç farklı süre alternatifi sunuyor. Katılımcılar 2 haftalık, 3 haftalık ya da 4 haftalık program seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Dersler haftada 5 gün, her gün saat 09.00 ile 12.30 arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. 2 haftalık programlar 6–19 Temmuz 2025, 20 Temmuz–2 Ağustos 2025, 3–16 Ağustos 2025 ve 17–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında dört dönem hâlinde düzenlenecek. 3 haftalık programlar 6–26 Temmuz 2025 ve 27 Temmuz–16 Ağustos 2025 tarihleri arasında iki farklı dönemde sunulacak. 4 haftalık tek program ise 6 Temmuz 2025’te başlayıp 2 Ağustos 2025’te tamamlanacak. Program sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar verilecek.

Genel Türkçe Kursu ise, özellikle ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlandı. Kurs, haftada 5 gün, her gün 09.00–12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 2 haftalık programlar 20 Temmuz–2 Ağustos 2025 ve 17–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında iki dönem hâlinde sunulurken, 3 haftalık program 6–26 Temmuz 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Bu program sayesinde uluslararası öğrenciler Türk dilini ve kültürünü yakından tanıma ve günlük yaşamda etkin biçimde Türkçe kullanma fırsatı bulacak.

Engelsiz Kamp ve Sağlık Kampı Tanıtıldı

Basın toplantısında ayrıca, özel gereksinimli bireyler için planlanan Engelsiz Kamp ile fiziksel ve zihinsel sağlığa odaklanan Sağlık Kampı da tanıtıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Sağlık Kampı, 3–16 Ağustos 2025 tarihleri arasında, haftada 5 gün boyunca, her gün 09.00–12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında yoga, pilates, fitness, sağlıklı yaşam seminerleri ve açık hava yürüyüşleri gibi birçok aktivite yer alacak. Aynı zamanda sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve beden farkındalığı üzerine de uygulamalı eğitimler verilecek. Engelsiz Kamp ise 20 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mesleki Gelişim ve Staj Olanakları

Yaz Okulu kapsamında Mayıs ayı itibarıyla kısa dönem staj ve eğitim programlarının da başlatılacağı duyuruldu. Bu programlara öğretmenlerden finans uzmanlarına kadar farklı meslek gruplarından katılımcılar kabul edilecek.

Uluslararası Yaz Okulu ile ilgili detaylı bilgiye [email protected] adresinden veya 0392 630 32 03, 0392 630 22 55 ve 0533 857 54 18 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.