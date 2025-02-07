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DAÜ ve MASDER’den Kültürel Mirası Koruma İçin İş Birliği!

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DAÜ ve MASDER, “İklim Değişikliği ve Toplum: Mağusa'nın Kültürel Miras Varlıklarını Koruma” konulu etkinlik düzenledi. Yerel toplumun rolü, iklim değişikliği etkileri ve kültürel mirasın korunması ele alındı.
DAÜ ve MASDER’den Kültürel Mirası Koruma İçin İş Birliği!

DAÜ VE MASDER İŞ BİRLİĞİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRAS KORUMA EKSENİNDE YEREL TOPLUMUN ROLÜ İRDELENDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç ve doktora öğrencisi Tochukwu Nnaji Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) ev sahipliğinde "İklim Değişikliği ve Toplum: Mağusa'nın Kültürel Miras Varlıklarını Koruma" konulu sunum ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu sunumda iklim değişikliği ve kültürel miras koruma ilişkisi ele alınarak, kültürel miras varlıklarının artan iklim tehditlerine karşı koruma amacıyla iş birliği yapılması amaçlandı.

 

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, MASDER yetkilileri ve üyeleri katıldı.

 

Gazimağusa, farklı medeniyetlerden gelen tarihi eserlerle zengin bir kültürel mirasa sahiptir, ancak yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olayları ve çevresel bozulma gibi iklim değişikliği etkileri nedeniyle bu miras risk altına girmektedir. Düzenlenen etkinlik ile kültürel mirasın korunmasına yönelik yerel halkın bilinçlendirilmesi ve katkı sağlanması hedeflendi.

 

Etkileşimli Oturumlar Gerçekleştirildi

Söz konusu atölye çalışmasında, katılımcılara iklim değişikliği ve kültürel miras arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmeleri amacıyla çeşitli pratik araçlar sunuldu. Ayrıca iklim zarar görebilirlik değerlendirmeleri, kültürel mirasın korunması ve stratejiler geliştirme konularında etkileşimli oturumlar gerçekleştirildi.

 

MASDER’in uzmanlık ve iletişim ağından faydalanarak tasarlanan atölye çalışmasında bilimsel bilgiyi yerel toplumun pratik bilgileriyle birleştirerek kültürel mirası koruma için uygulanabilir çözümler geliştirmek hedeflendi. Katılımcılar, kolektif sorumluluk bilinciyle, iklim değişikliği ile ilgili risk değerlendirmelerini ve korunma yöntemlerini keşfettiler.

 

Sunumda, küresel kültürel miras alanlarından örnekler sunularak, Gazimağusa'nın benzersiz durumuna yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi teşvik edildi. Gerçekleştirilen atölye çalışması ile kültürel koruma ve sürdürülebilir turizm alanındaki MASDER taahhüdüyle daha geniş sosyo-ekonomik hedeflerin uyumlu hale getirilmesine katkı sağlanmış oldu.

 

Yerel Toplum ve Üniversite İş Birliği

Etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, üniversitelerin ve yerel toplumun iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Gazimağusa'nın kültürel mirasının korumasında yerel toplum ve üniversite iş birliğinin kritik rolü üzerinde durdu. Gazimağusa’nın kültürel mirasının gelecek nesiller için gurur ve refah kaynağı olmasını sağlamak adına söz konusu etkinliğin önemli bir adım olduğu üzerinde duruldu.

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