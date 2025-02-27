DAÜ ve NÖHÜ Arasında Akademik İş Birliği Anlaşması

DAÜ VE NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MUTABAKAT ANLAŞMASI İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) arasında ilişkileri geliştirme, güçlendirme ve teşvik etmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması imzalandı. 26 Şubat 2025 Çarşamba günü, saat 17:30’da DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde mutabakat anlaşmasına DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu imza koydu. Söz konusu törende DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç ile NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı ve Gazeteci Çağlar Tuncer de hazır bulundu.

“DAÜ ile Yapılan Anlaşma NÖHÜ’yü Daha da İleriye Taşıyacak”

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Uslu gerçekleştirdiği konuşmasında üniversite olarak değerli kurumlarla ikili iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Asya ve Avrupa'daki üniversitelerle yapılan anlaşmalara değinen Prof. Dr. Uslu, Kıbrıs’taki eksikliklerini DAÜ ile tamamlayacaklarını belirterek, eğitim ve araştırma alanında DAÜ ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. NÖHÜ’nün akademik başarıları, TÜBİTAK projeleri ve dünya sıralamalarındaki gelişimlerinden bahseden Prof. Dr. Uslu, üniversitenin Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri projesi kapsamında 17 alanda çalışmalar yapmak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Bu çerçevede DAÜ ile iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Uslu, Kuzey Kıbrıs’ın ilk devlet üniversitesi olan DAÜ ile yapılan anlaşmanın NÖHÜ’yü daha da ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

“DAÜ KKTC Yükseköğretiminde Bir Rol Model”

Ardından konuşan Prof. Dr. Karatepe, NÖHÜ heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki üniversitenin özellikle tarım ve gıda başta olmak üzere birçok alanda birbirine önemli katkılar sağlayabileceğine inandığını vurguladı. DAÜ’nün Stratejik Planlaması kapsamında bilimsel araştırma-geliştirme, teknoloji, uluslararasılaşma, dijital dönüşüm, çalışan ve öğrenci memnuniyeti ile sürdürülebilir mali yapı gibi temel başlıklara değinen Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün Times Higher Education Dünya Sıralamasında KKTC’de birinci, QS sıralamasında adadaki tek üniversite ve Shanghai Sıralamalarında yer alan programlara sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün araştırma ve geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, akademisyenleri teşvik eden ödüllendirme sistemlerine sahip olduklarını söyledi. DAÜ’nün KKTC’de yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatepe, üniversitenin KKTC yükseköğretiminde bir rol model olduğunun altını çizdi.

Söz konusu mutabakat anlaşması kapsamında akademik ve idari personel değişimini içeren ortak araştırma çalışmalarını teşvik etmek, öğrenci değişim programları ve/veya çift diploma olanağı sağlayan programlar geliştirmek, yaşam boyu öğrenme hizmetleri kapsamında ortak sertifika ve mikro yeterlilik programları geliştirmek, yayımlama ve/veya kültürel aktiviteler için iş birliği yapmak, konferans, seminer, sempozyum, kongre vb. ortak akademik ve bilimsel faaliyetler düzenlemek amaçlanıyor.

Protokolün ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından Prof. Dr. Uslu’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edilirken, Prof. Dr. Uslu tarafından ise Prof. Dr. Karatepe’ye hediye takdim edildi.