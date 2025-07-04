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DAÜ ve Sathyabama Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Çevre İçin Uluslararası İş Birliği

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DAÜ Mimarlık Fakültesi ile Hindistan Sathyabama Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım İnovasyonu ve Yönetimi Konferansı (ICDIMSE 2.0), küresel ölçekte akademisyenleri buluşturdu.
DAÜ ve Sathyabama Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Çevre İçin Uluslararası İş Birliği

 

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE SATHYABAMA ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE “ICDIMSE 2.0” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Hindistan’da bulunan Sathyabama Üniversitesi iş birliğinde 2. Uluslararası Sürdürülebilir Çevre İçin Tasarım İnovasyonu ve Yönetimi Konferansı (ICDIMSE 2.0) gerçekleştirildi. Hindistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen söz konusu konferans ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel tasarım ve inovasyon konularına odaklanıldı.

 

Konferansın açılışında konuşan Sathyabama Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. T. Sasi Prabha ve çevrim içi olarak açılışa katılan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada, etkinliğin çok yönlü akademik katkısına ve küresel iş birliklerine olan önemine vurgu yaptı.

 

Dünya çapında önemli isimlerin hem fiziksel olarak hem de çevrim içi olarak katıldığı konferansta DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Chung Hua Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Dr. Yu Chao, Kahire Üniversitesi Emekli Profesörü ve Mısır Parlamentosu Üyesi Dr. Sahar Attia ile UWE Bristol’dan Dr. Lidia Badarnah davetli konuşmacılar arasında yer aldı. Konferans kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleşen oturumlarda birçok araştırmacı ve akademisyen tarafından nitelikli tartışmalar kapsamında bilimsel katkılarda bulunuldu.

 

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Mimarlık Fakültesi’nin 30 yılı aşkın bir süredir akademik nitelik önceliğinde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Fakültemiz sadece teknik bilgi değil; aynı zamanda yenilikçilik, kişisel gelişim ve eleştirel düşünceyi de teşvik eden bir eğitim ortamı sunmaktadır. Uluslararası iş birlikleri ve ortak platformlarda buluşmak vizyonumuzun temel yapı taşlarındandır” dedi.

 

İlki pandemi döneminde çevrim içi olarak düzenlenen konferansın ardından, ICDIMSE_2.0’ın yüz yüze gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Atun, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir çevre tasarımı alanında farkındalık yaratmak ve yeni stratejiler geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

 

Konuşmasının sonunda organizasyona katkı koyan herkese, konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Atun, bir sonraki konferansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) DAÜ ev sahipliğinde aynı iş birliği ile gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini duyurarak, tüm akademisyenleri ve araştırmacıları DAÜ’de düzenlenmesi planlanan 3. ICDIMSE konferansında buluşmak üzere temennilerini iletti.

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