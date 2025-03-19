DAÜ’DE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

DAÜ’DE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde, 18 Mart 2025 Salı günü Rektörlük Binası’nda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’nun yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Tören kapsamında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya ve DAÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder konuşma gerçekleştirdi.

“Vatan Sevgisinin ve Fedakârlığın En Büyük Örneklerinden Biri”

DAÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder, törende yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu vurgulayarak, bu zaferin sadece bir savaş değil, inancın, vatan sevgisinin ve fedakârlığın en büyük örneklerinden biri olduğunu belirtti. Çanakkale ruhunun, milletin birlik ve beraberliğinin en büyük simgelerinden biri olarak yaşadığını ifade eden Gözder, bu hatıranın yaşatılmasının ve vatanın değerlerine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu dile getirdi.

“Türk Milletinin Bağımsızlık Mücadelesinin Simgesi”

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya, Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, bu zaferin hem Dünya tarihi hem de Türkiye için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Dr. Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline geldiğini belirterek, bu zaferin Millî Mücadele’yi pekiştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Çanakkale Savaşları’nın, Türk milletinin inanç ve fedakârlıkla birleşen direncinin bir örneği olduğunu söyledi. Dr. Kaya, konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

“Ülkenin Geleceğine Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarih yazdığı ve kahramanlık destanı oluşturduğu önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Çanakkale'nin Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiren, kahramanlık ruhunun somut bir örneği olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kıbrıslı Türklerin Çanakkale Savaşları’na katılarak gösterdikleri cesaretin ve savaş esirlerine yardım etme mücadelesinin, Türk milletinin fedakârlık ruhunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak gençleri bu şanlı tarihin bilincinde yetiştirerek, ülkenin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Etkinlik, DAÜ Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğretim Üyesi Dr. Destine Talu Wera rehberliğinde, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri Selen Beyaz ve Cenkay Vudalı tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından, Çanakkale Zaferi’ne dair serginin açılışı ile son buldu.