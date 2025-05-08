DAÜ’de 26. Geleneksel Turizm Günleri Başladı

DAÜ 26. GELENEKSEL TURİZM GÜNLERİ BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Turizm Günleri’nin bu yıl 26’ncısı “Öğren, Keşfet, Dünyayı Deneyimle” temasıyla 6 Mayıs 2025 tarihinde başladı. 18 Mayıs’a kadar sürecek etkinlikler kapsamında; akademik seminerlerden kültürel gezilere, mutfak atölyelerinden kariyer fuarlarına kadar birçok renkli organizasyon katılımcılarla buluşacak.

Söz konusu etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Y. Maloney’in yanı sıra akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Dünyanın İlk 40 Üniversitesi Arasında”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Y. Maloney, bu yılın teması olan “Öğren, Keşfet, Dünyayı Deneyimle” ifadesinin yalnızca bir slogan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunun altını çizdi. Turizmin, sadece coğrafi sınırları aşmakla kalmayıp dünyaya bakış açımızı genişletmek, kültürlerarası köprüler kurmak anlamına geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Maloney turizmin, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel anlamda yeni olasılıkların kapısını aralamak; barış ve dostluğu kucaklamak anlamına geldiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Maloney, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında dünyanın ilk 40 üniversitesi arasında yer alan DAÜ Turizm Fakültesi’nin, akademik mükemmeliyetin, yenilikçiliğin ve kültürel alışverişin bir ışığı olmaya devam ettiğini belirtti. Bu onurun, vizyoner yönetime, özverili akademik kadroya ve en önemlisi öğrencilere ait olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Maloney, Turizm Haftası’nın, fakültenin disiplinini, zenginliğini ve sunduğu fırsatların çeşitliliğini yansıttığını sözlerine ekledi.

“Burası Bizim Yuvamız”

Ardından söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Burası bizim yuvamız” sözleriyle fakültenin kendisi için taşıdığı özel anlamı dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, 26. kez gerçekleştirilen bu etkinliğin, DAÜ Turizm Fakültesi’nin ne kadar köklü, başarılı ve sürdürülebilirlik konusunda ne denli özverili çalışmalara imza attığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Öğrencilerin bu etkinlik sayesinde farklı kültürleri yalnızca tanımakla kalmayıp, aynı zamanda bu kültürleri deneyimleme ve kültürel paylaşımda bulunma fırsatı yakalayacaklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, bu tür etkinliklerin sosyal ilişkilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Etkinliğin aynı zamanda güçlü bir ekip ruhunun ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, Turizm Haftası’nın kültürlerin iç içe geçtiği anlamlı bir buluşma ortamı sunduğunu sözlerine ekledi.

6 Mayıs 2025 Salı günü, Turizm Fakültesi Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü müzik dinletisi, DJ performansları, kültürel stantlar, dans gösterileri, voleybol turnuvası, yiyecek-içecek stantları ve rekreasyon oyunlarıyla katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlikler, 18 Mayıs 2025 Tarihine Kadar Devam Edecek

Turizm Günleri kapsamında 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü fakültenin başarılı öğrencileri Yüksek Şeref ve Şeref Sertifikaları ile onurlandırıldı. Ayrıca Masterchef geçmiş dönem yarışmacılarından Uğur Şef Turizm Fakültesi mutfaklarında öğrencilerle biraraya gelerek atölye çalışması yaptı.

18 Mayıs 2025 Pazar gününe kadar devam edecek olan Turizm Günleri kapsamında 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, 10.00-15.00 saatleri arasında DAÜ Turizm Fakültesi Binası önünde II. Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı yapılacak. Fuar kapsamında öğrenciler; otel zincirleri, seyahat acenteleri ve havacılık firmalarının insan kaynakları yetkilileriyle doğrudan iletişim kurma, staj ve iş fırsatlarını değerlendirme imkânı bulacak.

9 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 11.30’da, havayolu pilotu Onat Ataman’ın sunumuyla “Bulutların Üzerinde: Küresel Turizm Havacılığın Rolü – Bir Pilotun Bakış Açısı” başlıklı seminer gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 13.30’da Glapsides Plajı’nda Denitsa Maydon’un liderliğinde “Su Sporlarını Keşfet” etkinliği düzenlenecek.

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen “Sağlık İçin Hareket Et Günü” kapsamında, “Keşfet, Deneyimle, Hareket Et – Sağlıklı Geleceğe Adım At!” sloganıyla Girne’ye bir gezi düzenlenecek. Katılımcılar; Hz. Ömer Türbesi ve Mescidi, Bellapais Manastırı, Girne Kalesi, La Tomia 1933, Yat Limanı ve çarşı gibi önemli noktaları ziyaret edecek.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da, DAÜ Öğretim Görevlisi ve Uzman Şef Mine Adalıer eşliğinde “Mutfakta Mucizeler Yarat” etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Mesarya Belediyesi’ne bağlı özel eğitim öğrencileriyle birlikte Kıbrıs mutfağı deneyimlenecek.

13 Mayıs 2025 Salı günü saat 10.30’da, Hilton İstanbul Bomonti Oteli Executive Chef’i Cihan Küçükçavdar, “Kariyer Yolculuğum” başlıklı semineriyle öğrencilere ilham verecek.

Etkinlikler, 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Başkent’ten Doğaya: Öğrenme Yolculuğu” temalı Ankara-Bolu Eğitim ve Kültür Gezisi ile sona erecek. Katılımcılar; Ankara ve Bolu’nun tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret edecek, İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenecek Bolu Mutfağı Atölyesi’ne katılarak sertifika alacak.