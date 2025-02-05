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DAÜ'DE 27. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen 27. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri, 7-20 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
DAÜ'DE 27. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

 

DAÜ BAHAR DÖNEMİ 27. ORYANTASYON GÜNLERI BAŞLIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nin 27’ncisi başlıyor. 7-20 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek oryantasyon süresince öğrenciler, üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik yaşamına dair bilgi edinerek kampüs içindeki danışma masalarından destek alabilecekler. DAÜ 27. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek Oryantasyon Günleri programı kapsamında, 20 Şubat 2020 tarihine kadar yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlanacak. Ayrıca, 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na katılacak olan öğrencilerin sınav alanına ulaştırılmaları için yurtlar bölgesi, DAÜ-2 Yurdu önünden DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na dönüşümlü otobüs seferleri düzenlenecek.

 

Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştirilecek

11-17 Şubat tarihlerinde Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek sinema gösterimleri, karaoke ve oyun geceleri öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve üniversiteye daha hızlı uyum sağlamalarına olanak tanıyacak eğlenceli anlar yaşatacak.

 

Gazimağusa Turu ile Şehri Tanıma Fırsatı Sunulacak

17 Şubat’ta düzenlenecek Gazimağusa Turu, yeni öğrencilerin şehir hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak. Saat 10.00’da başlayacak tur için otobüsler, Aktivite Merkezi’nden hareket edecek.

 

Kampüs Turu ile DAÜ Yakından Keşfedilecek

18 Şubat 2025 tarihinde, saat 10.00’da başlayacak kampüs turu, öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanımalarını sağlayacak. Aktivite Merkezi’nden başlayacak turda, Özay Oral Kütüphanesi, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, Sağlık Merkezi ve DAÜ Deniz Tesisleri gibi önemli noktalar ziyaret edilecek.

 

Öğrenciler İçin Hoş Geldin Etkinliği Düzenlenecek

18 Şubat 2025 tarihinde, saat 16.30’da, DAÜ Tabldot Restoran’da düzenlenecek karşılama etkinliğinde öğrencilerin aileleri de misafir edilecek. Söz konusu etkinlik, yeni öğrencilerin birbirleriyle ve akademik kadro ile tanışmalarına olanak sunacak.

 

 

Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam Semineri

Kuzey Kıbrıs’a yeni gelen öğrenciler için Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” semineri, öğrencilerin ada hayatına dair önemli bilgiler edinmelerine katkı sağlayacak.

 

Üniversite Yaşamına Uyum Semineri

Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Başkanı Psikolog Dr. Fatoş Özeylem tarafından verilecek “Üniversite Yaşamına Uyum” semineri, öğrencilerin akademik ve sosyal hayata adaptasyonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

 

Söz konusu seminer videolarına ve oryantasyon ile ilgili detaylı bilgiye https://student.emu.edu.tr ve https://oryantasyon.emu.edu.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

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