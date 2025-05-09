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DAÜ’de “7 Ekim Sonrası Orta Doğu’da Değişen Dengeler” Paneli Düzenlendi

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DAÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen panelde, Orta Doğu’daki jeopolitik dönüşümler ve Türkiye’nin dış politikası akademik perspektiflerle değerlendirildi.
DAÜ’de “7 Ekim Sonrası Orta Doğu’da Değişen Dengeler” Paneli Düzenlendi

DAÜ’DE “7 EKİM 2023 SONRASI ORTA DOĞU’DA DEĞİŞEN DENGELER” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (DAÜ-SAM) tarafından düzenlenen “7 Ekim 2023 Sonrası Orta Doğu’da Değişen Dengeler” başlıklı panel, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi. DAÜ BEA 5 Amfisi’nde yer alan etkinlikte, Orta Doğu’daki son gelişmeler farklı akademik perspektiflerle ele alındı.

 

“Toplumsal Bilinç Açısından Büyük Değer Taşıyor”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ-SAM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba, merkezin uzun bir aradan sonra yeniden aktif olarak faaliyetlerine başladığını belirtti. DAÜ-SAM’ın yalnızca üniversite çatısı altında bilgi üretmeyi değil, aynı zamanda bu bilginin toplumsal ve bölgesel etkilerini kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Umaner Duba, merkezin temel amacının Doğu Akdeniz bölgesindeki jeopolitik, diplomatik ve güvenlik gelişmelerini yakından izlemek olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Umaner Duba ayrıca Türkiye-Kıbrıs ilişkileri çerçevesinde stratejik düşünme kültürünü geliştirmeyi ve Kıbrıs halkının karşı karşıya olduğu politik dinamikleri bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçladıklarını belirtti. Akdeniz’in diplomatik ve askerî açıdan stratejik önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Umaner Duba, Orta Doğu’daki dengelerin panel kapsamında çok boyutlu biçimde ele alınacağını ve yapılacak analizlerin toplumsal bilinç açısından büyük değer taşıdığını sözlerine ekledi.

 

“Stratejik Düşünceye Zemin Hazırlayan Bir Üniversite”

Ardından konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, etkinliğin güncel ve stratejik önemine vurgu yaptı. DAÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi öncülüğünde düzenlenen panelin, yalnızca İsrail-Filistin çatışmalarını değil, tüm Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri sarsan gelişmeleri akademik perspektifle ele almayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Karatape, “7 Ekim 2023 sonrası, askeri, siyasi ve insani boyutlarıyla çok katmanlı bir dönüşüm sürecine tanıklık ediyoruz.” diyerek, bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiğine ve güvenlik paradigmalarının değiştiğine dikkat çekti. DAÜ’nün yalnızca kaliteli eğitim sunmakla kalmayıp, toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak stratejik düşünceye zemin hazırlayan bir üniversite olmayı hedeflediğini ifade eden Prof. Dr. Karatape, tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek panelin verimli geçmesini temenni etti.

 

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ-SAM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba moderatörlüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Köprülü, “Orta Doğu’da Değişen Paradigmalar ve ABD Dış Politikası: Gazze Savaşı Sonrası Yeni Bir Bölgesel Siyasete Doğru Mu?” başlıklı sunumuyla bölgedeki dış politika dönüşümlerini değerlendirdi. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ise “Orta Doğu Odaklı Türk Dış Politikası: Değerli Yalnızlık’tan ‘Transaksiyonel’ Siyasete” başlıklı sunumuyla Türkiye’nin dış politika yönelimlerini analiz etti.

 

Etkinlikte ayrıca Urla Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden Doç. Dr. Özüm Sezin Uzun, “7 Ekim Sonrası Orta Doğu’da Değişen Güç Dengesi: İran’ın Güvenlik Politikaları” başlıklı sunumuyla İran’ın stratejik hamlelerine ışık tuttu. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kaymak ise “Suriye’deki Rejim Değişikliğinin Kıbrıs’a Olası Yansımaları” konusunu ele aldı.

 

Katılımcılar, sunumların ardından soru-cevap bölümünde görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Panel sonunda konuşmacılara, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından plaket takdim edildi.

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