  • BIST 10513.24
  • Altın 3424.674
  • Dolar 36.4545
  • Euro 39.6164
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAArap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı

DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Konusu Ele Alındı

» »
Kariyer yolculuğunda gençlere ilham veren buluşma
DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Konusu Ele Alındı

DAÜ’DE ABBAS GÜÇLÜ İLE “GENÇLİK VE GELECEK” KONUSU ELE ALINDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında duayen gazeteci Abbas Güçlü DAÜ’lülerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. 5 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen söyleşide Güçlü, “Gençlik ve Gelecek” konusunu ele alarak gençlerin geleceğe dair sorularına yanıtlar bulmayı amaçladı.

 

Katılımcıların Abbas Güçlü’nün deneyimlerinden de faydalandıkları interaktif bir ortamda gerçekleştirilen söyleşiye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri Metin Harper ve Mevhibe Harper, Rektörlük Koordinatörleri, fakülte dekanları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

 

“Gençlere Cesaret ve İlham Verecektir”

Söyleşi açılışında konuşan Prof. Dr. Kılıç, çok değerli bir ismi DAÜ’de misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, söz konusu etkinlikte gençlerin geleceğe dair sorularına yanıtlar bulmalarına yardımcı olabilecek bir isimle birlikte olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

 

“13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerin; gençlerin hayata, kariyere, topluma ve en önemlisi kendi geleceklerine dair merak ettiklerini sormalarına, derinlemesine düşünmelerine olanak tanıyacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak gençlere sadece teorik bilgi sağlamak değil, aynı zamanda onları kendi alanlarında uzman isimlerle bir araya getirerek, deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamayı da amaçladıklarını vurguladı.

 

Abbas Güçlü gibi gazetecilik ve televizyonculuk alanında kırk yılı aşkın bir süredir önemli birikimler edinmiş bir ismi DAÜ’de ağırlamanın önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, uzun yıllardır Milliyet Gazetesi’nde eğitim alanında köşe yazarlığı yapan Güçlü’nün Türkiye'de öğrencilerle en yakın ilişkileri kuran ve onların sesini en çok duyuran gazeteci olarak tanındığını aktardı. Abbas Güçlü’nün sunuculuğunu üstlendiği tartışma programı olan Genç Bakış programının eğitim alanında hazırlanan yapımlar arasında en önemlilerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, hayata ve mesleki kariyerine dair deneyimlerini paylaşacak olan Güçlü’nün, gençlere cesaret ve ilham vereceğine inandığını aktardı. Prof. Dr. Kılıç etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ederek, verimli bir söyleşi geçmesini temenni etti.

 

“Sorunlarınızı Dile Getirmek İçin Her Türlü Çabayı Gösterin”

Abbas Güçlü gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genç Bakış programı hakkında katılımcılara bilgiler verip, programın gücünün gençlerden geldiğine dikkat çekti. Herkesin saygı çerçevesinde özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir program olduğunu aktaran Güçlü, hemen her kesimden kişinin programı takip ettiğini vurguladı.

 

KKTC’de adanın dinamikleri üzerinde durulduğu zaman üniversitelerin varlığının kabul edilmesi gerektiğine değinen Güçlü, üniversitelerin adaya katacağı katma değerin görülmesi gerektiğini aktardı. DAÜ’nün kuruluşundan itibaren yakından takip ettiğini aktaran Güçlü, öğrenciler adına kırk yıldır eğitim alanında mücadele verdiğinin altını çizdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güçlü, “Sorunlarınızı dile getirmek için her türlü çabayı gösterin. Sorunlarınızı dile getirmezseniz çözüm getireceklerin dikkatini çekmezsiniz. Konuşmaktan asla vazgeçmeyin. Sorularınızı saygı çerçevesinde sorduğunuz zaman her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.” dedi. Gençlerin sesini duyurmasının son derece önemli olduğunu aktaran Güçlü, gençlere “geleceğinize kendiniz yön verin” tavsiyesinde bulundu.

 

Öğrencilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşinin ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından Güçlü’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç Makamında Ziyaret Edildi

Söyleşi öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’ı makamında ziyaret eden Güçlü, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yükseköğretim sektörü üzerinde durularak, eğitim sistemi ve üniversiteler ele alındı. Öğrenci memnuniyetinin önemi üzerinde durulan ziyarette kampüs yaşamı ve aidiyet duygusunun son derece önemli olduğu aktarıldı.

 

Prof. Dr. Kılıç, Abbas Güçlü gibi alanında uzman bir gazeteciyi ağırlamaktan ve öğrenciler ile bir araya gelecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün öğrencilerinin kişisel gelişimlerine her zaman destek verdiğini belirtti.

 

Söz konusu ziyarette DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ile MİKA Mezunlarla İletişim Birimi Sorumlusu Damla Sayman da hazır bulundu. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Güçlü’ye Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ-SEM’den KTAMS Üyelerine Eğitim!03 Mart 2025 Pazartesi 12:41
  • DAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje!03 Mart 2025 Pazartesi 12:37
  • DAÜ Mezunu Abubakar Mohammad Saleh, Google’da Program Yöneticisi Oldu03 Mart 2025 Pazartesi 12:16
  • DAÜ’de Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları Semineri Düzenlendi01 Mart 2025 Cumartesi 10:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumuna Katıldı28 Şubat 2025 Cuma 12:44
  • DAÜ ve NÖHÜ Arasında Akademik İş Birliği Anlaşması27 Şubat 2025 Perşembe 17:59
  • DAÜ Gastronomi Öğrencilerinden Geri Dönüşümle Anlamlı Dayanışma27 Şubat 2025 Perşembe 12:04
  • DAÜ’de “Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları” Paneli Düzenlendi27 Şubat 2025 Perşembe 11:00
  • DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumu Düzenleniyor26 Şubat 2025 Çarşamba 12:13
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kanser Tarama Polikliniği Hizmete Açıldı26 Şubat 2025 Çarşamba 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti