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DAÜ’DE AHMET ŞERİF İZGÖREN’DEN “HAYATA DEĞER KATMAK” SEMİNERİ

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kişisel gelişim alanında tanınan yazar ve İzgören Akademi’nin kurucusu Ahmet Şerif İzgören’i ağırlayacak. 6-7 Mart 2025 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek.
DAÜ’DE AHMET ŞERİF İZGÖREN’DEN “HAYATA DEĞER KATMAK” SEMİNERİ

DAÜ’DE AHMET ŞERİF İZGÖREN “HAYATA DEĞER KATMAK” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRECEK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kişisel gelişim üzerine kitapları bulunan Türk yazar ile İzgören Akademi’nin kurucusu ve eğitmeni Ahmet Şerif İzgören’i ağırlamaya hazırlanıyor. 6 – 7 Mart 2025 tarihlerinde, 10:00 - 12:00 saatleri arasında, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlikte İzgören, “Hayata Değer Katmak” konulu seminer gerçekleştirecek.

 

6 Mart 2025 Perşembe günü, DAÜ’de çalışan yönetsel ve akademik personel ile öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilecek olan seminer, 7 Mart 2025 Cuma günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Müdür, Müdür Muavini ve Rehber Öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

 

Yönetsel ve akademik personelin yanı sıra öğrencilere yönelik düzenlenecek olan ilk günkü seminerde, eğitim hayatında ve kariyer planlamasında değer katmanın önemi üzerinde durulacak. Yöneticiler ve rehber öğretmenler için düzenlenecek olan ikinci seminerde ise eğitimcilerin rolü ve genç nesillere ilham vermenin yolları ele alınacak.

 

Ahmet Şerif İzgören Kimdir?

Ahmet Şerif İzgören 1965 yılında İzmir’de doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’nin ardından 1987’de Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi Bölümü’nden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üsteğmen rütbesine kadar görev yapan İzgören, 1991 yılında TSK’dan istifa ederek ayrıldı. Ankara Üniversitesi TÖMER’in Bursa’daki kurucu müdürlüğünü yaptı, daha sonra özel sektörde iki şirkette genel müdürlük görevinde bulundu.

 

1996 yılında şuan İzgören Akademi olan Academy International’ı kurdu. 1998-2003 yılları arasında, İngiltere’deki Northampton Üniversitesi Sunley Management Center’la iş birliği projesini yürüttü. 1998 yılında Elma Yayınevi’ni kurdu. Elma Yayınevi ve Elma Çocuk 2.5 milyon kitabın okurlarla buluşmasını sağladı. 2001 yılında bir yıl KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İzgören; İngiltere, ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Ukrayna, Danimarka, Almanya, Slovenya, Avusturya, Gürcistan gibi ülkeler de dâhil olmak üzere Dünya’nın birçok ülkesinde 4000’i aşkın eğitim ve seminer verdi. Türkiye Uğur Böcekleri Projesi’nin kurucu liderliğini yaptı.

 

2014 yılında Manisa Demirci’de kurduğu Kara Oklar Ekolojik Hayat Çiftliği Dünya Ekolojik Tarım Örgütü FIBL tarafından yapılan bir yarışmada Türkiye’nin en iyi organik tarım çiftliği ödülünü aldı. ABD’de Türk kahvesi satan, Washington Alexandria Old Town’da Turkish Coffee Lady markasının kurucu ortağıdır. Vizgo Akademi ve Mela Ar-Ge yazılım şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. İzgören’in yayınlanmış otuz üç kitabı vardır.

 

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