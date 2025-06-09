  • BIST 9486.56
  • Altın 4189.874
  • Dolar 39.2279
  • Euro 44.8728
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAGazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü

DAÜ'de “Bir Fincan Sohbet” Etkinliği ile Öğrencilere Sıcak Bir Buluşma

» »
DAÜ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinlemek, aidiyet duygusunu artırmak amacıyla çay-kahve eşliğinde “Bir Fincan Sohbet” etkinliği düzenledi.
DAÜ'de “Bir Fincan Sohbet” Etkinliği ile Öğrencilere Sıcak Bir Buluşma

DAÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI TARAFINDAN “BİR FİNCAN SOHBET” BAŞLIKLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerin beklenti ve önerilerini değerlendirmek ve aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla “Bir Fincan Sohbet” başlıklı etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, program koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güzide Atai ve öğretim üyeleriyle birlikte, çay, kahve ve ikramların sunulduğu sıcak bir atmosferde bir araya geldi. Söz konusu etkinlikte öğrenciler, programla ilgili beklentilerini ve isteklerini doğrudan ifade etme fırsatı buldular. Yrd. Doç. Dr. Atai, etkinlik sırasında yaptığı değerlendirmede, öğrencilerden alınan geri bildirimlerin hem mevcut dönem çalışmalarına hem de gelecekteki planlamalara ışık tutacak nitelikte olduğunu ifade ederek, iki yıllık programın 2014 yılından, üç yıllık programın ise 2019 yılından itibaren FIBAA tarafından akredite edildiğini ve her iki programın da Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun şekilde sürdürüldüğünü ekledi.

FIBAA sertifikasyonunun programlarda verilen eğitimin kalitesinin bağımsız bir dış değerlendirme kurumu tarafından onaylanmış olduğu anlamına geldiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Atai, akademik kalitenin sürdürülebilirliği için BTYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı olarak iç akademik kalite güvencesi süreçlerinin de titizlikle yürütüldüğünü ve bu bağlamda özellikle öğrenci geri bildirimlerinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Atai, program kapsamında iç akademik kalite güvencesini sağlamak adına anketler, öğrenci toplantıları ve benzeri etkileşim yöntemlerinden yararlandıklarını belirterek, bu bağlamda, sadece öğrencilerden değil, işverenler ve akademisyenler gibi farklı paydaşlardan da düzenli olarak geri bildirim aldıklarını, “Bir Fincan Sohbet” etkinliğinin de bu sürecin bir parçası olarak organize edildiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Atai, program dahilinde sunulan eğitimin kalitesini ve güvencesini pekiştirmek amacıyla, dönem sonunda üniversite genelinde uygulanan öğrenci memnuniyet anketlerinin yanı sıra, ara sınavların ardından “dönem ortası anketleri” düzenlediklerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Atai, bu anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda, aynı dönem içerisinde öğrenim yöntemleri ve eğitim ortamında gerekli iyileştirmelerin yapıldığını da ifade etti.

Öğrencilerin anonim olarak sorunlarını iletebilecekleri şikayet kutularının da aktif şekilde kullanabileceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Atai, bu tür geri bildirim ve etkileşim mekanizmalarının yalnızca öğrenci memnuniyetini artırmakla kalmadığını; aynı zamanda paydaşlar arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini ve genel olarak eğitim kalitesine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ ve Marmara Üniversitesi’nden Bir İlk: Ortak Tıp Programı Akredite Edildi02 Haziran 2025 Pazartesi 09:44
  • DAÜ’DE ULUS BAKER ANISINA SANAT VE FELSEFE BULUŞTU30 Mayıs 2025 Cuma 13:20
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan Yapay Zekâ Zirvesi’25’e Davet30 Mayıs 2025 Cuma 12:38
  • DAÜ’den İş ve Staj Platformu: Firmalara Ücretsiz İlan Yayınlama Fırsatı30 Mayıs 2025 Cuma 10:37
  • SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Nezaket Ziyareti30 Mayıs 2025 Cuma 10:36
  • DAÜ-SEN’in Yükseköğretim Araştırması: Toplum Güven Kaybı Yaşıyor29 Mayıs 2025 Perşembe 12:27
  • DAÜ ile USKAİD Arasında Akademik ve Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı29 Mayıs 2025 Perşembe 10:12
  • DAÜ'de “Finans Günü” Etkinliğiyle Öğrenciler Yatırım Yarıştı28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:42
  • Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’tan DAÜ’ye Ziyaret28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:41
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavına yoğun ilgi sürüyor23 Mayıs 2025 Cuma 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti