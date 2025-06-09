DAÜ'de “Bir Fincan Sohbet” Etkinliği ile Öğrencilere Sıcak Bir Buluşma

DAÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI TARAFINDAN “BİR FİNCAN SOHBET” BAŞLIKLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerin beklenti ve önerilerini değerlendirmek ve aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla “Bir Fincan Sohbet” başlıklı etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, program koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güzide Atai ve öğretim üyeleriyle birlikte, çay, kahve ve ikramların sunulduğu sıcak bir atmosferde bir araya geldi. Söz konusu etkinlikte öğrenciler, programla ilgili beklentilerini ve isteklerini doğrudan ifade etme fırsatı buldular. Yrd. Doç. Dr. Atai, etkinlik sırasında yaptığı değerlendirmede, öğrencilerden alınan geri bildirimlerin hem mevcut dönem çalışmalarına hem de gelecekteki planlamalara ışık tutacak nitelikte olduğunu ifade ederek, iki yıllık programın 2014 yılından, üç yıllık programın ise 2019 yılından itibaren FIBAA tarafından akredite edildiğini ve her iki programın da Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun şekilde sürdürüldüğünü ekledi.

FIBAA sertifikasyonunun programlarda verilen eğitimin kalitesinin bağımsız bir dış değerlendirme kurumu tarafından onaylanmış olduğu anlamına geldiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Atai, akademik kalitenin sürdürülebilirliği için BTYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı olarak iç akademik kalite güvencesi süreçlerinin de titizlikle yürütüldüğünü ve bu bağlamda özellikle öğrenci geri bildirimlerinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Atai, program kapsamında iç akademik kalite güvencesini sağlamak adına anketler, öğrenci toplantıları ve benzeri etkileşim yöntemlerinden yararlandıklarını belirterek, bu bağlamda, sadece öğrencilerden değil, işverenler ve akademisyenler gibi farklı paydaşlardan da düzenli olarak geri bildirim aldıklarını, “Bir Fincan Sohbet” etkinliğinin de bu sürecin bir parçası olarak organize edildiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Atai, program dahilinde sunulan eğitimin kalitesini ve güvencesini pekiştirmek amacıyla, dönem sonunda üniversite genelinde uygulanan öğrenci memnuniyet anketlerinin yanı sıra, ara sınavların ardından “dönem ortası anketleri” düzenlediklerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Atai, bu anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda, aynı dönem içerisinde öğrenim yöntemleri ve eğitim ortamında gerekli iyileştirmelerin yapıldığını da ifade etti.

Öğrencilerin anonim olarak sorunlarını iletebilecekleri şikayet kutularının da aktif şekilde kullanabileceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Atai, bu tür geri bildirim ve etkileşim mekanizmalarının yalnızca öğrenci memnuniyetini artırmakla kalmadığını; aynı zamanda paydaşlar arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini ve genel olarak eğitim kalitesine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.