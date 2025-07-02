  • BIST 10202.24
  • Altın 4279.119
  • Dolar 39.7868
  • Euro 46.9981
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

DAÜ’de “Kısa Film Tadında Reels Yarışması” Ödülleri Sahiplerini Buldu!

» »
DAÜ İletişim Fakültesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kısa Film Tadında Reels Yarışması” sonuçlandı. Genç yetenekler, kısa video projeleriyle ödüle layık görüldü.
DAÜ’de “Kısa Film Tadında Reels Yarışması” Ödülleri Sahiplerini Buldu!

DAÜ’DE “KISA FİLM TADINDA REELS YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen “Kısa Film Tadında Reels Yarışması”, Prof. Dr. Aysel Aziz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı. Yarışma, lise öğrencilerinin kısa video formatındaki projelerle yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkân sağlamayı ve gençlerin medya ve sinema alanına olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

 

Etkinlikte konuşma yapan DAÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele, jüri üyelerine, destek sunan kurumlara ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. Prof. Dr. Özad, yarışmanın gençlerin heyecanına ortak olarak fakülteye dinamik bir enerji kattığını ifade ederek, Gençlerin yarışmaya katılma cesaretlerini ve başarılarını tebrik etti.

 

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, konuşmasında yarışmanın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yaratıcı fikirlerini toplumla paylaşma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Ayrıca Prof. Dr. Ersoy, bu tür etkinliklerin gençlerin kariyer planlamalarına olumlu katkılar sağladığını ve üniversite olarak genç yeteneklere destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

 

Törene katılan DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, yarışmanın özellikle lise öğrencilerinin sinema ve yeni medya alanlarında bilgi ve deneyim kazanmaları için çok değerli bir platform olduğunu söyledi. Prof. Dr. Katırcıoğlu, bu etkinliklerle gençlerin üniversite hayatına daha hazır bir şekilde başladığını ifade etti.

 

Etkinliğin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan sponsorlardan Afsen İnşaat Ltd. adına konuşan Direktör Arif Köroğlu, genç yetenekleri desteklemekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirerek, gençlerin üretkenliğini teşvik eden etkinliklerin artmasını temenni ettiklerini belirtti.

 

Genç katılımcıların eserleri, sektörden davet edilen jüri üyeleri Neydi Olacağı reklam platformu yönetmenleri Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin, Durumcuklar sayfasının yöneticisi Ahmet Yalçın ile DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan tarafından titizlikle değerlendirildi. Eserler, hikâye anlatımı, teknik yeterlilik, özgünlük ve duygusal etki gibi kriterler ışığında puanlandırıldı.

 

Ödül Alan Öğrenciler ve Eserleri

Instagram’da en çok görüntülenen video ödülünü, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Havin Ceylan “Küçük Mutluluklar” adlı çalışmasıyla kazandı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Meliz Bahri “Anıda Saklı Mutluluk” adlı videosuyla layık görülürken, ikincilik ödülü ise Atatürk Meslek Lisesi öğrencisi Zahra Aghayeva’nın “Benimle Bir Gün” adlı çalışmasına verildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Uluslararası Eğitim Atağı: İngilizce Hukuk Lisans Programı Başlıyor27 Haziran 2025 Cuma 16:18
  • DAÜ’de Öğrenci Kulüpleri Yaz Kampı Başladı27 Haziran 2025 Cuma 15:49
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nde Başarı ve Dayanışma Töreni26 Haziran 2025 Perşembe 10:23
  • DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Renkli Tören: “Şapkanı Al Gel”26 Haziran 2025 Perşembe 10:17
  • DAÜ, Translasyonel Tıp Alanında Doktora Programı Açtı25 Haziran 2025 Çarşamba 12:43
  • DAÜ, Times Higher Education Küresel Sürdürülebilirlik Kongresi’nde Temsil Edildi25 Haziran 2025 Çarşamba 12:12
  • DAÜ’de “INTBAU Dialogues II” Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi24 Haziran 2025 Salı 10:02
  • DAÜ, Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde Bilimsel Katkısıyla Öne Çıktı24 Haziran 2025 Salı 10:00
  • DAÜ’de Yabancı Dil Öğretiminde Şefkat ve Teknoloji Buluştu23 Haziran 2025 Pazartesi 17:05
  • DAÜ’den Lise Öğrencilerine ve Uluslararası Katılımcılara Yönelik “Geleceğini Keşfet” Yaz Programı21 Haziran 2025 Cumartesi 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti