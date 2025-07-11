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DAÜ’de Mezuniyet Coşkusu: 1700’ü Aşkın Mezun Diplomalarını Aldı

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DAÜ’nün toplam mezun sayısı 78 bini aştı; 77 ülkeden 1950 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.
DAÜ’de Mezuniyet Coşkusu: 1700’ü Aşkın Mezun Diplomalarını Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni’ni 9 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirdi. 1700’ü aşkın mezunun diplomalarını aldığı törenle birlikte DAÜ’nün toplam mezun sayısı 78 bini geçti.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

Mezunların müzik ve alkışlarla stadyuma girişiyle başlayan törende, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un tebrik mesajları okundu. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fidan Özge Torun ve Turizm Fakültesi öğrencisi Adel Arda mezunlar adına konuşma yaptı, ardından sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

DAÜ mezunu ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz da konuşmasında DAÜ’nün kariyerine sağladığı katkıyı anlattı. Oruz’a DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından plaket verildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, 77 ülkeden 1950 öğrencinin mezuniyetini kutladıklarını belirterek, DAÜ’nün küresel bir mezunlar ailesine sahip olduğunu vurguladı. 46. yılını kutlayan DAÜ’nün, 110 ülkeden 15 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise mezunların yalnızca akademik değil, kültürel ve insani değerlerle donandığını belirterek, DAÜ’nün çok kültürlü yapısının en büyük zenginlik olduğunu ifade etti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ın en köklü ve uluslararası düzeyde saygın üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise mezunlara seslenerek, aldıkları eğitimi ülkelerine katkı sunmak için kullanmaları çağrısında bulundu.

Tören, fakülte ve bölüm birincilerine ödüllerin verilmesi, ardından diplomaların takdimi ve keplerin havaya atılmasıyla coşku içinde sona erdi

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