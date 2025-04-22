  • BIST 9306.27
  • Altın 4248.651
  • Dolar 38.259
  • Euro 43.9064
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

DAÜ'de Müdür Atama Huzursuzluğu!

» »
DAÜ BİR-SEN’den Rektörlüğe Tepki: “Tasarruf Yerine Keyfi Atamalar Yapılıyor”
DAÜ'de Müdür Atama Huzursuzluğu!

DAÜ BİR-SEN’den Rektörlüğe Tepki: “Tasarruf Yerine Keyfi Atamalar Yapılıyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ BİR-SEN), üniversitede yaşanan yönetimsel gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sendika, bir yıl önce imzalanan protokolün halen tam anlamıyla uygulanmadığını belirterek, “Tasarruf” adı altında hazırlanan kadro ve çalışma tüzüğünün sendikaların bilgisi dışında şekillendirildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversiteye geri gönderildiğini hatırlattı.

DAÜ BİR-SEN açıklamasında, sendikanın da destek verdiği protokolün; ortak akıl, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hazırlandığına dikkat çekilerek, sürecin başından itibaren kurumun yaşatılmasının öncelikli hedef olduğunun altı çizildi.

Sendika, henüz yürürlüğe girmeyen Yönetsel Hizmetler Personeli Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün tasarruf odaklı hazırlanması gerektiğini belirtirken, Rektörlük tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan ve tasarruf ile ilgisi olmadığı belirtilen tüzüğün, Milli Eğitim Bakanı tarafından geri çevrildiğini hatırlattı. Ancak, bu süreçte yapılan toplantıların sonuçsuz kaldığı ve sendikanın tüzüğün son haline dair bilgi sahibi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 18 Nisan 2025 tarihinde yapılan son müdür görevlendirmesi de sert bir dille eleştirildi. Üniversitede halihazırda 5 asil, 6 vekalet ve 4 görevlendirme ile toplam 15 müdür bulunduğu ifade edilirken, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne yapılan yeni görevlendirme ile bu sayının 16’ya çıktığına dikkat çekildi. DAÜ BİR-SEN, bu atamanın elzem olmadığını ve kişiye özel uygulamaların üniversitede huzursuzluk yarattığını vurguladı.

Açıklamanın sonunda, kurumun sürdürülebilirliği için çalışanların maaş kesintilerine dahi onay verdiği bir süreçte, tasarrufla bağdaşmayan bu tür kararların kabul edilemez olduğu belirtildi. DAÜ BİR-SEN, iş barışının yeniden sağlanması için sendikalarla koordinasyon içinde, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışına dönülmesi çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Dünya Şiir Günü Coşkusu20 Mart 2025 Perşembe 12:46
  • DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN BALIKÇILIK VE DENİZ KÜLTÜRÜNE KATKI19 Mart 2025 Çarşamba 15:53
  • AIESEC DOĞU AKDENİZ’İN EĞİTİM VE MOTİVASYON KONGRESİ TAMAMLANDI19 Mart 2025 Çarşamba 15:49
  • DAÜ’DE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ19 Mart 2025 Çarşamba 13:54
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde Yeni Hekimler Göreve Başladı19 Mart 2025 Çarşamba 11:29
  • DAÜ İşletme Bölümü, Uluslararası Necmettin Erbakan Sempozyumu’nda Bildiri Sundu18 Mart 2025 Salı 10:46
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı18 Mart 2025 Salı 10:37
  • Tüketici Haklarıyla Güçlen!17 Mart 2025 Pazartesi 12:12
  • DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK17 Mart 2025 Pazartesi 10:43
  • DAÜ KENT-AG’DEN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİK17 Mart 2025 Pazartesi 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti