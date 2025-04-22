DAÜ'de Müdür Atama Huzursuzluğu!

DAÜ BİR-SEN’den Rektörlüğe Tepki: “Tasarruf Yerine Keyfi Atamalar Yapılıyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ BİR-SEN), üniversitede yaşanan yönetimsel gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sendika, bir yıl önce imzalanan protokolün halen tam anlamıyla uygulanmadığını belirterek, “Tasarruf” adı altında hazırlanan kadro ve çalışma tüzüğünün sendikaların bilgisi dışında şekillendirildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversiteye geri gönderildiğini hatırlattı.

DAÜ BİR-SEN açıklamasında, sendikanın da destek verdiği protokolün; ortak akıl, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hazırlandığına dikkat çekilerek, sürecin başından itibaren kurumun yaşatılmasının öncelikli hedef olduğunun altı çizildi.

Sendika, henüz yürürlüğe girmeyen Yönetsel Hizmetler Personeli Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün tasarruf odaklı hazırlanması gerektiğini belirtirken, Rektörlük tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan ve tasarruf ile ilgisi olmadığı belirtilen tüzüğün, Milli Eğitim Bakanı tarafından geri çevrildiğini hatırlattı. Ancak, bu süreçte yapılan toplantıların sonuçsuz kaldığı ve sendikanın tüzüğün son haline dair bilgi sahibi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 18 Nisan 2025 tarihinde yapılan son müdür görevlendirmesi de sert bir dille eleştirildi. Üniversitede halihazırda 5 asil, 6 vekalet ve 4 görevlendirme ile toplam 15 müdür bulunduğu ifade edilirken, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne yapılan yeni görevlendirme ile bu sayının 16’ya çıktığına dikkat çekildi. DAÜ BİR-SEN, bu atamanın elzem olmadığını ve kişiye özel uygulamaların üniversitede huzursuzluk yarattığını vurguladı.

Açıklamanın sonunda, kurumun sürdürülebilirliği için çalışanların maaş kesintilerine dahi onay verdiği bir süreçte, tasarrufla bağdaşmayan bu tür kararların kabul edilemez olduğu belirtildi. DAÜ BİR-SEN, iş barışının yeniden sağlanması için sendikalarla koordinasyon içinde, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışına dönülmesi çağrısında bulundu.