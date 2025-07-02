DAÜ’de Öğrenci Kulüpleri Buluştu: Sosyal Hayata Büyük Katkı!

DAÜ'DE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Akademik Yılı Öğrenci Kulüpleri Buluşması etkinliği düzenlendi. DAÜ Rektörlük Binası Havuz Başı’nda gerçekleştirilen etkinlik, Üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı’nı kutlamak, kulüp başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini, kulüp danışmanları ve eğitmenlerini onurlandırmak amacıyla organize edildi.

Etkinlik, DAÜ öğrenci kulüplerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları ve başarıları yansıtan kısa bir tanıtım videosu ile başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

“53 Aktif Kulübümüz Bulunuyor”

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Üniversitelerde akademik hayat kadar sosyal hayat da büyük önem taşımaktadır. Öğrenci kulüpleri, üniversitelerin aydınlık yüzünü ortaya koymaktadır. Üniversitemizde, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı 53 aktif kulübümüz bulunuyor. Tüm kulüplerimiz büyük emek göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp üyelerimize tüm emekleri için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Önümüzdeki yıl da aynı azim ve heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“DAÜ, Bir Yaşam Üniversitesidir”

Ardından söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, DAÜ’nün çok özel ve anlamlı bir gecesindeyiz. Akademik yılı tamamlarken bu tür etkinliklerle bir araya gelerek faaliyetlerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Aynı zamanda yapılan çalışmalardan duyduğumuz onuru ve gururu paylaştık. Bir yıl boyunca son derece aktif bir şekilde çalıştınız. DAÜ’nün yalnızca akademik alanda değil, birçok farklı alanda topluma hizmet veren; öğrencilerin sosyal gelişimine ve geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlayan değerli aktiviteler gerçekleştirdiğini ortaya koydunuz. Hepiniz ortak bir vizyonla hareket ettiniz; yaratıcılık sergilediniz, ürettiniz ve fark yarattınız. DAÜ bir yaşam üniversitesidir ve bu anlamı sizlerle birlikte kazanıyor. Sosyal ve kültürel aktivitelerimizin her biri ayrı bir değer taşıyor. Tüm kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yaptığınız çalışmalar ve gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerle ses getirdiniz.”

Plaket ve Başarı Belgeleri Takdim Edildi

Etkinlik kapsamında, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde görev alan öğrenci asistanlara özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca, danışman ve eğitmenlere teşekkür belgeleri; kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerine ise başarı belgeleri verildi.

Söz konusu takdimler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürü Cemal Kılıç, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü personeli Mustafa Çakıcı tarafından gerçekleştirildi.

Çekiliş Gerçekleştirildi

Gece sonunda sponsor firmaların öğrenci kulüplerine armağan ettiği hediyeler, düzenlenen çekilişle sahiplerini buldu. Çekilişi Yazılım ve Yapay Zekâ Geliştirme Kulübü’nden Alper Önder gerçekleştirdi. Çekilişin ardından hediyeler, kazanan öğrencilere takdim edildi.