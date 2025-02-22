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DAÜ’de Oryantasyon Günleri: Prof. Dr. Osman M. Karatepe Yeni Öğrencileri Karşıladı

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DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe’den Yeni Öğrencilere: “Hoş Geldiniz!”
DAÜ’de Oryantasyon Günleri: Prof. Dr. Osman M. Karatepe Yeni Öğrencileri Karşıladı

DAÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. OSMAN M. KARATEPE YENİ GELEN ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversiteye adaptasyon süreçlerini hızlandırmak için düzenlenen 27. Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni öğrenciler DAÜ’yü tanımaya devam ediyor. Bu kapsamda, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’yi makamında ziyaret eden öğrenciler, DAÜ hakkında detaylı bilgiler aldılar.

 

Söz konusu ziyaret sırasında Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olduğu üzerinde durarak, bugüne kadar verdiği 76 bini aşkın mezunu ile bir dünya üniversitesi olduğunun altını çizdi. DAÜ’nün birçok bağımsız sıralama kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kalitesinin defalarca tescillendiğini aktaran Prof. Dr. Karatepe, Times Higher Education (THE), Shanghai Ranking ve QS gibi prestijli uluslararası sıralamalardaki başarılar üzerinde durdu.

 

Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün uluslararası akreditasyonlara ve güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunun altını çizdi. DAÜ’deki çoğu programın akredite olduğunu belirten Prof. Dr. Karatepe, 2025 yılında Eczacılık alanında ACPE, Tıp alanında ise TEPDAD akreditasyonlarının alındığını ve DAÜ’nün büyük bir başarıya daha imza attığını vurguladı.

 

Çok Kültürlü Yapı ve Zengin Sosyal Yaşam

DAÜ’nün en büyük ayrıcalıklarından birinin çok kültürlü yapısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, üniversitenin 110 farklı ülkeden gelen öğrenci ve 35 farklı ülkeden gelen akademik kadrosu ile tam anlamıyla bir kültür mozaiği sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Karatepe, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir arada eğitim almasının, onların küresel bir vizyon geliştirmelerine ve uluslararası bir bakış açısı kazanmalarına büyük katkı sağladığını ifade etti.

 

Öğrencilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için Rektörlüğün açık kapı politikasını benimsediğini aktaran Prof. Dr. Karatepe, bu bağlamda DAÜ’ye özgü bir uygulama olan ve öğrencilerin görüş veya önerilerinin değerlendirilebileceği bir platform yaratılarak “Rektör’e Mesaj” adı altında e-postalar gönderilebileceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün çok sesli, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının bir parçası olarak tüm öğrencilerin fikir ve düşüncelerine büyük önem verdiğini vurguladı.

 

Prof. Dr. Karatepe, yeni kayıt yaptıran öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “DAÜ’nün akademik ve sosyal olanaklarından en iyi şekilde faydalanın. DAÜ, sadece bir üniversite değil, farklı kültürlerin, akademik başarıların ve sosyal gelişimin kesişim noktasıdır. DAÜ sadece akademik başarıya değil öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan bir üniversitedir. Bu nedenle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kaydolabilecekleri birçok aktif öğrenci kulübü ile diledikleri gibi spor yapabilecekleri spor tesisleri vardır. Eğitiminiz süresince size sunulan tüm imkanları değerlendirin. Hepiniz DAÜ ailesine hoş geldiniz.” şeklinde konuştu.

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