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DAÜ’de “Suçlama Oyunu” Oynama Lüksümüz Yoktur

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DAÜ-SEN, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis’teki açıklamalarına tepki göstererek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sorunlarının çözümü için yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.
DAÜ’de “Suçlama Oyunu” Oynama Lüksümüz Yoktur

İşte yapılan açıklama;

18 Şubat 2025 Salı günü Meclis oturumunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (DAÜ-VYK) Hükümet tarafından yapılan yeni atamaların liyakati ile ilgili sormuş olduğu soruya, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun vermiş olduğu cevap son derece üzücüdür. Ancak ülkede ve DAÜ’de yaşanan sorunların temel kaynağını anlayabilmek açısından ışık tutucudur.

Sayın Çavuşoğlu söz konusu soruya verdiği cevapta DAÜ-VYK üyeliğine yapılan atamaların liyakata dayalı olduğunu söyleyememiş, aksine liyakat sorununu kabullenmiş ama bu sorunun kaynağını nedense iktidar-muhalefet kavgasına bağlamıştır. Sayın Çavuşoğlu bu kadarıyla yetinmemiş ve DAÜ’deki başarısızlığın sadece DAÜ-VYK’da olmadığını ve bu başarısızlıkta DAÜ-VYK’nın payının büyük olması ile beraber Rektörlüğün ve Sendikaların da sorumluluğu olduğunu iddia etmiştir.

Üzülerek görüyoruz ki hem Hükümet hem de hükümetin Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu, Hükümet-DAÜ Yönetimi ve Sendikalar arasında imzalanan protokolün gereklerine uygun hareket etme yerine, geçmiş alışkanlıklarına devam etmekte ve yetkilerini kullanarak sorunları çözmek yerine “suçlama oyunu” oynamayı tercih etmektedir.

DAÜ-SEN olarak bizler, bir sendika olarak tarihte görülmemiş oranda sorumluluk aldık. Üyelerimizin maaşları Hükümet-DAÜ Yönetimi ve Sendikaların uzlaşısı ile imzalanan protokol ve Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler üyelerimizin %76 oranında onayıyla yapılmıştır. DAÜ-SEN gibi DAÜ’de örgütlü diğer sendikalar da fedakarlık yaparak ve geçmiş hataları geride bırakıp, yeni bir sayfa açarak DAÜ’ye sahip çıkmıştır. Bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile DAÜ’de çalışan hiç kimsenin Bakanın mecliste dile getirdiği maaşı almadığını, en iyi bakanın kendisi bilmektedir. Bu süreçte, Sendikaların yanında Hükümet de Muhalefet de DAÜ’ye sahip çıkmıştır. Tüm paydaşlar özveri ile çalışmış ve ortaya Hükümetin, DAÜ Yönetiminin ve sendikaların imzaladığı bir protokol çıkmıştır. DAÜ-SEN olarak bizler protokoldeki tüm sorumluluklarımızı yetkimiz çerçevesinde yerine getirmekteyiz ve getireceğiz. Bu konuda zerre kadar tereddüdümüz yoktur. Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu Hükümet adına söz konusu protokolü imzalayan Bakandır. Kendisi aynı zamanda Protokolü yürütmekle yetkili ve sorumlu istişare ve eşgüdüm komisyonunun Başkanıdır. DAÜ’nün hedeflerine ulaşabilmesi için Protokolün eksiksiz uygulanması gerekmektedir. Yönetim kademelerindeki herkesin başarılı olması gerekmektedir. DAÜ’nün hangi kademede olursa olsun, Rektörlük, VYK, Bakanlık ve Başbakanlık düzeyi dahil, başarısız yöneticilere katlanma, onları tolere etme lüksü yoktur.

DAÜ-SEN olarak, Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu’ndan beklentimiz “suçlama oyunu” oynamak yerine özelde DAÜ’nün genelde ise yüksek öğretimin iyi yönetilmesi ve nitelikli olabilmesi için yetkilerini kullanması ve gereğini yapmasıdır. Bunu yapması veya yapabilmesi durumunda en büyük destekçisi DAÜ-SEN olacaktır.

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