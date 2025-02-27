DAÜ’de “Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları” Paneli Düzenlendi

DAÜ’DE “TANIKLARIN DİLİYLE KIBRIS OLAYLARI” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları” konulu panel 25 Şubat 2025 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Söz konusu panele Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, TC Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı (ATAM) Doç. Dr. Ahmet Kılınç ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Bir Öğrenme Platformu

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu’nun ardından gerçekleştirilen açılışta konuşan DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Kıbrıs’ın tarihî sürecinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. 1955’ten 1983’e kadar yaşanan olayların tanık anlatılarıyla ele alınmasının, toplumsal hafızanın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün akademik sorumluluğu gereği bölgenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti. Söz konusu panelin sadece akademik bir etkinlik değil, aynı zamanda bireysel yaşantılar ve tarihî gerçeklikler ışığında önemli bir öğrenme platformu olacağını dile getiren Prof. Dr. Karatepe, emeği geçen herkese teşekkür ederek, geçmişin dersleriyle geleceği daha güçlü inşa edeceklerine olan inancını vurguladı. Prof. Dr. Karatepe, panelin verimli geçmesini temenni etti.

“Kıbrıs Tarihine Işık Tutan Önemli Bir Çalışma”

Ardından konuşan TC ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Atatürk Araştırma Merkezi’nin kuruluşuna ve amaçlarına değindi. Merkezin, Türkiye tarihiyle ilgili yaptığı yayınlarla ulusal ve uluslararası projelerle tarihe ışık tutan öncü bir kurum olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Kılınç, sürekli yayınlar, dijital ansiklopedi, kongre, sempozyum ve panel gibi etkinliklerle tarihe katkı sağladıklarını belirterek, ulusal politikaların oluşturulmasına da katkıda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Merkez tarafından hazırlanan ve KKTC tarihini konu alan yayınlardan bahseden Doç. Dr. Kılınç, 2024 yılında yayımlanan 1955-1983 dönemiyle ilgili "Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları" başlıklı kitabın, Kıbrıs tarihine ışık tutan önemli bir çalışma olduğunu aktardı.

“Yaşananların Unutulmaması Gerek”

KKTC Cumhurbaşkanını temsilen konuşma yapan Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Cumhurbaşkanının sevgi ve saygılarını ileterek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine değindi. Kıbrıs Türk toplumunun geçmişte yaşadığı zorlu süreçleri aktaran Zort, Anavatan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olmasındaki kritik rolünü vurguladı. Devlet kurmanın ve bir bayrak altında yaşamanın büyük fedakârlıklar gerektirdiğini belirten Zort, tarih kitaplarının Kıbrıs Türk toplumunun ve Türk milletinin yaşadığı zorlukları yansıttığını ifade etti. Yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Zort, 12 Temmuz 1958’de EOKA örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılara değinerek, kendi dedesini de bu katliamda kaybettiğini dile getirdi. Ardından, tanıklardan biri olan Arif Halil’in o günlere dair verdiği röportajdan bir kesit paylaşarak, geçmişin hatırlanmasının ve geleceğe ışık tutmasının önemine dikkat çekti. Zort, panelde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Kıbrıs Türk Tarihine İlişkin Çeşitli Konular Ele Alındı

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü TC ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç’ın üstlendiği panelde, Kıbrıs’ın yakın tarihine tanıklık eden ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Ali Satan "Kıbrıs’ta Sözlü Tarih Çalışması ve Önemi", ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Doç. Dr. Hasan Cicioğlu "Anılarla Mutlu Barışa Giden Yol", Yapımcı ve Yönetmen Erdoğan Şentürk ise "Kıbrıs Tarihinin Tanıklarını Tanımak" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Panel sırasında tanıklardan biri olan Dr. İsmail Başarır ise katılımcılarla anılarını paylaştı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından konuşmacılara Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edilirken, TC ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç tarafından ise panelistlere katılım belgeleri takdim edildi.